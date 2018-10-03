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Huawei P20 Pro kullanıcılarına Android 9 Pie müjdesi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.10.2018 15:14 | Son Güncelleme

Huawei’nin en dikkat çeken amiral gemisi Huawei P20 Pro için Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı.

Huawei P20 Pro kullanıcılarına Android 9 Pie müjdesi!

Honor View 10 ve Huawei Mate 10 Pro modelleri için de geçtiğimiz günler Android 9 Pie güncellemesini yayınlayan Huawei, şimdi de bu güncellemeyi P20 Pro kullanıcılarının ayağına getiriyor.

Yeni güncelleme ile beraber batarya süresine katkı sağlayan adaptif batarya özelliğine kavuşan P20 Pro, uygulamaların işlemciye olan yükünü azaltıyor. Akıllı yanıtlama özelliğinin de yer aldığı güncellemede bildirim merkezinden gelen mesajların içeriğine göre önerilen hızlı yanıtları kullanabilmek mümkün hale geliyor.

Ek olarak uygulama eylemleri özelliği sayesinde P20 Pro kullanıcıların alışkanlıklarını belirliyor ve buna göre tepki veriyor.

P20 Pro için yayınlanan güncelleme şu anda CLT-L09C432E5R1P7 model numaralı modeller için indirilmeye sunulmuş durumda.

Güncellemenin size de gelip gelmediğini kontrol etmek için ayarlardan güncelleme ekranına gitmeniz gerekmektedir. Eğer güncellemenin gelmesini beklemek istemiyorsanız; buradan 2.9 GB boyutundaki firmware dosyasını indirerek P20 Pro’ya Android Pie’yi kurabilirsiniz.

Dosyayı indirdikten sonra P20 Pro’ya aktarın. Aktarım bittiğinde Dload klasörü içerisinde Update.APP dosyasının olduğunu kontrol edin. Daha sonra P20 Pro’nun Ayarlar menüsünde bulunan Güncelleme menüsünü açın.

Update.APP dosyasını gören cihazınız yerel güncelleme seçeneğini sunacaktır. Buna tıklayarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz. Ancak belirtmek isterim ki oluşabilecek herhangi bir sıkıntıdan Teknolojioku sorumlu değildir.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Huawei güncelleme

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