Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!

Son dönemde, özellikle de amiral gemilerinde çok ciddi fiyat artışları söz konusu. iPhone X ve Galaxy Note 9 modelleri ile iyice dikkat çeken bu fiyat artışlarına P20 Pro modeli de katıldı.
Piyasaya çıktığında, 5000 TL barajında satışa çıkan Huawei P20 Pro, 1 Ekim tarihinden itibaren zincir teknoloji mağazalarında 6.999 TL olarak listelendi.
Fiyat artışından etkilenmeden Huawei P20 Pro satın almak isteyenler için en iyi fiyatları araştırdık
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Huawei P20 Pro teknik özellikleri:
Kalınlık / Ağırlık: 7.8 mm / 180 gr
IP67 (30 dakika 1.5 metre derinliğinde suya kadar dayanıklı), parmak izi okuyucu, yüz tanıma
Ekran: 6.1 inç OLED 1080 x 2240 px, 408 ppi, yüzde 80 ekran kasa oranı, 18.7:9 ekran oranı
İşlemci: Huawei Kirin 970 4×2.4 GHz Cortex-A73 + 4×1.8 GHz Cortex-A53
GPU: Mali-G72 MP12
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1
Arka kamera: 40 Megapiksel RGB + 20 Megapiksel Monochrome + 8 Megapiksel Telephoto
Batarya: 4000 mAh – 4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %50)
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