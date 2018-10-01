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Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2018 18:25 | Son Güncelleme

2018 yılının en dikkat çeken telefonlarından biri olan Huawei P20 Pro modelini henüz satın almayanlar için üzücü bir haberimiz var! Son dönemde artan telefon fiyatlarına Huawei’de katıldı ve Huawei P20 Pro fiyatı yükseldi.

Huawei P20 Pro'nun fiyatı yükseldi!

Son dönemde, özellikle de amiral gemilerinde çok ciddi fiyat artışları söz konusu. iPhone X ve Galaxy Note 9 modelleri ile iyice dikkat çeken bu fiyat artışlarına P20 Pro modeli de katıldı.

FİYAT 6.999 TL'YE ÇIKTI

Piyasaya çıktığında, 5000 TL barajında satışa çıkan Huawei P20 Pro, 1 Ekim tarihinden itibaren zincir teknoloji mağazalarında 6.999 TL olarak listelendi.

Fiyat artışından etkilenmeden Huawei P20 Pro satın almak isteyenler için en iyi fiyatları araştırdık

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Huawei P20 Pro teknik özellikleri:

Kalınlık / Ağırlık: 7.8 mm / 180 gr
IP67 (30 dakika 1.5 metre derinliğinde suya kadar dayanıklı), parmak izi okuyucu, yüz tanıma
Ekran: 6.1 inç OLED 1080 x 2240 px, 408 ppi, yüzde 80 ekran kasa oranı, 18.7:9 ekran oranı
İşlemci: Huawei Kirin 970 4×2.4 GHz Cortex-A73 + 4×1.8 GHz Cortex-A53
GPU: Mali-G72 MP12
RAM: 6 GB
Hafıza: 128 GB
İşletim sistemi: Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1
Arka kamera: 40 Megapiksel RGB + 20 Megapiksel Monochrome + 8 Megapiksel Telephoto
Batarya: 4000 mAh – 4.5A , 5A Hızlı Şarj (30 dakikada %50)

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