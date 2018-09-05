Huawei P20 ve Mate 10 serileri 10 milyondan fazla sattı

IFA 2018 fuarında adından en çok söz ettiren şirketlerden biri de Huawei’ydi. Çinli telefon üreticisi hem yeni yonga seti HiSilicon Kirin 980’i hem de P20 ve P20 Pro’nun yeni renk seçeneklerini fuarda tanıttı. Yeni ürünlerini tanıtmak için sahneye çıkan Huawei yöneticisi Richard Yu, piyasadaki ürünleri ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Richard Yu, bu yılın başında satışa sunulan Huawei P20 ve Mate 10 serilerinin şimdiden 10 milyondan fazla sattığını açıkladı. Özellikle P20 serisinin başarısı dikkat çekti. Çünkü şirketin yeni amiral gemisi piyasadaki beşinci ayında 10 milyon barajını aştı.

Huawei’nin bu yılki başarısı göz önüne alındığında P20 ve Mate 10 serilerinin bu başarısı pek de şaşırtıcı değil. Bildiğiniz gibi Çinli telefon üreticisi bu yıl akıllı telefon satışlarında Apple’ı geride bıraktı. Şirket ayrıca Çin’de de rekor pazar payına ulaşarak ülkede bir numaraya yerleşti.

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