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Huawei P20 ve P20 Pro hangi işletim sistemini kullanacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 08:02 | Son Güncelleme

Huawei’nin bu yılın son çeyreğinde satışa sunacağı yeni üst segment modelleri Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro’nun Android Pie ile geleceği kesinleşti. İşte detaylar.

Huawei P20 ve P20 Pro hangi işletim sistemini kullanacak

Hali hazırda akıllı telefon sektöründe en çok sevkiyat gerçekleştiren 3 üreticinden biri olan Huawei, şu aralar Mate serisinin yeni cihazlarına odaklanmış durumda. Teknoloji dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bileceği üzere, Çinli üretici bu senenin sonlarına doğru, Huawei Mate 20 modellerini satışa sunacak. Peki bu modeller kutudan ilk çıktıklarında hangi işletim sistemi ile çalışacaklar? İşte yanıtı.

Huawei uzun süredir üzerinde çalıştığı Mate 20 cihazlarını son çeyrekte satışa sunacak. Hatırlanacağı üzere Çinli üretici kısa süre önce hangi cihazların, ne zaman Android Pie’a geçeceğini gösteren bir liste yayınlamıştı. Bu listede Mate 20 modellerinin olmaması, bazı soruların da yanıtsız kalmasına neden olmuştu.
Nitekim Huawei’nin boş bıraktığı noktalar EEC (Avrasya Ekonomik Komisyonu) tarafından dolduruldu. EEC tarafından paylaşılan sertifikalara göre, Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro kutudan ilk çıktıklarında Android Pie ile çalışacaklar.
Mate 20 serisinin uygun fiyatlı modeli Huawei Mate 20 Lite hakkında ise henüz bir lisans ortaya çıkmadı. Fakat sızdırılan bilgiler doğrultusunda konuşacak olursak, bu cihazın Android 8.1 ile çalışacağını söyleyebiliriz. Tabi ki yine de kesin bir dille konuşmak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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