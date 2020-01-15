Huawei P30 lite 64 GB Türkiye'de Satışa Çıktı!

Huawei P30 lite modelinde 24 MP birincil lens, 8 MP Ultra Geniş Açı lens ve 2 MP derinlik sensörüne sahip üçlü kamera sistemi kullanılıyor. Telefonda Huawei’nin fotoğraf teknolojilerine sahip 32 MP ön kamera da mevcut. Ayrıca gece modu sayesinde ışık koşullarından bağımsız olarak fotoğraf çekilebiliyor.

Teknik özellikler

Huawei P30 lite 64GB akıllı telefonda, 8 çekirdekli Kirin 710 yonga seti kullanılıyor. Akıllı telefon, 3340 mAh kapasiteye ve 18W (9V, 2A) hızlı şarj özelliğine de sahip.

Mavi, Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile satışa çıkan Huawei P30 lite 64GB, 2499 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

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