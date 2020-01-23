Huawei P30 Lite tekrar sahnede

Telefonun en dikkat çekici tarafı ise, arka kısımdaki 3’lü kamera sistemi. 24+8+2MP’den oluşan bu sistem sayesinde, özellikle iyi ışıklı ortamlarda detaylı fotoğraflar elde edebilirsiniz. İster normal çekin, ister 120 derecelik geniş açı ile çekin, isterseniz de 2X optik zoom özelliğini kullanın. Fotoğraf tutkunları için P30 Lite’ın güzel çözümleri var. Video kayıt kalitesi ise, fotoğraf kalitesiyle kıyaslandığında biraz zayıf kalmış.

Kirin 710 çipsetinin kullanıldığı ürün, 4GB RAM ve 64GB depolama değerlerine sahip. Genel olarak iyi bir performansı var ve pek çok oyunu rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Örneğin, Super Mario Run ve PUBG gibi.

P30 Lite, 6.15 inç değerde IPS ekrana sahip. 1080 x 2312 çözünürlük sunan ekran, gayet iyi bir görüntü kalitesine sahip, aynı zamanda göz konforu modu da var ve en ufak dokunuşlarınıza hızlı cevaplar verebiliyor.

P20 Lite ile kısaca karşılaştırmamız gerekirse, ön kısımdaki ekran çentiği küçülmüş ve damla çentik formunu almış. Ekran boyutu 6 inçin üstüne çıkmış ve bu kez arka tarafta 3 kamera yer alıyor.

Tasarım detaylarına baktığımızda, oldukça şık, pürüzsüz ve parlak arka yüzeyi sayesinde bir mücevher havası taşıyor. Tabii bu yüzey kısa süre sonra kir ve parmak izi tutabiliyor, avuçta terlemelere yol açabiliyor.

Ön tarafa baktığımızda da damla çentik ortasında konumlandırılmış 32MP selfie kamerasını görüyoruz, ki onun da gün ışığında iyi bir performansı var. Düşük ışık koşullarında iki kameranın da kalitesinde düşüşler söz konusu.

Huawei’nin HiVision teknolojisi ve yapay zeka teknolojisini de barındıran kameralar, merak ettiklerinizi öğrenmeniz, internet alışverişleriniz ve hatta tercüme gibi konularda da yardımınıza koşuyor.

Huawei P30 Lite, 3340mAh pile sahip ve hızlı şarj desteği de var. Ürün, tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Güç tasarruf modunu aktifleştirdiğinizde ise, kullanım ömrünü biraz daha artırabiliyorsunuz.

Cihaz, ülkemizde 2770 TL civarı fiyatlara bulunabiliyor, ancak tabii ki şunu da unutmamak gerek. ABD ile yaşanan gerilim sonucu Huawei’nin geleceğinin ne olacağı merak konusu ve böyle bir belirsizlikte yeni bir Huawei cihaz almak, ciddi bir risk taşıyor olabilir.

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