HABER

Huawei P30, Mate 20 Pro’yu andıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.12.2018 09:00 | Son Güncelleme

Huawei’nin 2019’un ilk çeyreğinde satışa sunması beklenen P serisi yeni amiral gemisi modelleri hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte Huawei P30 özellikleri ve diğer detaylar.

Huawei P30, Mate 20 Pro’yu andıracak

Son yıllarda önemli bir sıçrama gerçekleştiren Huawei, son olarak Apple’ı da geride bırakarak en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 2. isim olmayı başarmıştı. Hala Samsung’un gerisinde bulunan Huawei, önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde zirveye yerleşmeyi hedefliyor.

Orta ve giriş segmentinde olduğu kadar üst segment modelleriyle de dikkat çeken Çinli üretici, şu aralar yeni P serisi cihazları üzerine yoğunlaşmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Huawei P30 Pro hakkındaki ilk söylentilere tanıklık etmiştik. Sızdırılan raporlarda P30 Pro’nun 4’lü ana kamera modülüne sahip olacağı yönünde bazı detaylar mevcuttu. Şimdiyse Huawei P30 hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass tarafından sızdırılan bilgilere göre Huawei P30, üçlü ana kamera modülüne sahip olacak. 40MP’lik ana kameraya eşlik eden iki mercek daha bulunacak. Ayrıca P30’un ön kamerası da 24MP olacak.
P30’un çok büyük bir ihtimalle Kirin 980’den güç alacağını düşünecek olursak bu telefonun büyük bir olasılıkla Mate 20 Pro’yu andıracağını söyleyebiliriz.

Böyle bir durumda Mate 20 Pro varken, P30’un ne kadar gerekli olacağı da farklı bir soru işaret olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

iPhone XS ve Galaxy Note 9 portre modu karşılaştırması

İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...İnce bel için kaburgalarını bile aldırmıştı! Ama şimdiki halini gören inanamadı! Bu ne hal Sophia...
Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!
Yeni katlanabilir akıllı telefon hayran bıraktıYeni katlanabilir akıllı telefon hayran bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Xiaomi’den gençlere hitap eden yeni model; Play

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Samsung çuvallamaya devam ediyor!

Samsung çuvallamaya devam ediyor!

Instagram'a bu sabah girenler gözlerine inanamadı... Sesli mesaj gönderme dönemi resmen başladı!

Instagram'a bu sabah girenler gözlerine inanamadı... Sesli mesaj gönderme dönemi resmen başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OnePlus’tan aldatıcı 6T reklamı!

OnePlus’tan aldatıcı 6T reklamı!

Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!

Xiaomi Play rekorlar kitabına girdi!

Katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara bir yenisi daha eklendi

Yeni katlanabilir akıllı telefon hayran bıraktı

App Store’daki milyoner sayısı daha fazla

Apple'da milyoner sayısı arttı! Google'dan fazla kazandırıyor

Apple’a şikayet yağmuru

Apple’a şikayet yağmuru

Xiaomi yeni bir cephe açtı

Xiaomi yeni bir cephe açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.