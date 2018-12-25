Huawei P30, Mate 20 Pro’yu andıracak

Son yıllarda önemli bir sıçrama gerçekleştiren Huawei, son olarak Apple’ı da geride bırakarak en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren 2. isim olmayı başarmıştı. Hala Samsung’un gerisinde bulunan Huawei, önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde zirveye yerleşmeyi hedefliyor.

Orta ve giriş segmentinde olduğu kadar üst segment modelleriyle de dikkat çeken Çinli üretici, şu aralar yeni P serisi cihazları üzerine yoğunlaşmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde Huawei P30 Pro hakkındaki ilk söylentilere tanıklık etmiştik. Sızdırılan raporlarda P30 Pro’nun 4’lü ana kamera modülüne sahip olacağı yönünde bazı detaylar mevcuttu. Şimdiyse Huawei P30 hakkında bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass tarafından sızdırılan bilgilere göre Huawei P30, üçlü ana kamera modülüne sahip olacak. 40MP’lik ana kameraya eşlik eden iki mercek daha bulunacak. Ayrıca P30’un ön kamerası da 24MP olacak.

P30’un çok büyük bir ihtimalle Kirin 980’den güç alacağını düşünecek olursak bu telefonun büyük bir olasılıkla Mate 20 Pro’yu andıracağını söyleyebiliriz.

Böyle bir durumda Mate 20 Pro varken, P30’un ne kadar gerekli olacağı da farklı bir soru işaret olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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