Huawei P30 Pro fiyatı 5.600 TL olacak!

Huawei geçtiğimiz günlerde Paris’te düzenlemiş olduğu etkinlikte yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı. Huawei P30 ve Huawei P30 Pro olarak isimlendirilen bu modeller, DxOMark‘ta kamera alanında rekor kırmayı başarmıştı. Dünyanın en iyi mobil kamerasına sahip olan Huawei P30 ailesi, Türkiye’de oldukça uygun fiyatlara ön siparişe sunulmuştu.
Huawei Türkiye cephesinden gelen açıklamayan göre; firma bu fiyatları daha da indirecek. 6 – 7 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul / İstinye Park‘ta açılacak olan Huawei mağazasında yüzde 20 indirim olacak. Huawei P30 Serisi için de geçerli olacak bu indirim kampanyası ile Huawei Watch GT hediyeli satışlar da yapılacak.
Yüzde 20 indirim sonrası Huawei P30 fiyatı 5.600 TL seviyesine kadar inecek. Huawei P30‘un fiyatı ise 4.500 TL seviyesinde olacak. Eğer İstanbul’da ikamet ediyor veya İstanbul’a yakın bir yerde oturuyorsanız, Huawei’nin bu kampanyasını mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz.
P30 gücünü Huawei’nin geliştirmiş olduğu Kirin 980 yonga setinden alıyor. Yapay zeka özelliklerine sahip olan Kirin 980 yonga seti 2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor.
Telefonda 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekran yer alıyor. Bu ekran 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde ve su damlası çentik tasarımı ile geliyor.
P30 modelinde üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar; 40 Megapiksel f/1.8 27mm + 16 Megapiksel f/2.2 16mm + 8 Megapiksel f/2.4 80mm çözünürlüğünde.
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