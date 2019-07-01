HABER

Huawei P30 Pro, yılın "En İyi Akıllı Telefonu" seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Huawei P30 Pro, Avrupa Donanım Birliği Ödülleri'nden birincilikle döndü

İSTANBUL (AA) - Huawei'nin P30 Pro amiral gemisi akıllı telefonu, Avrupa Donanım Birliği tarafından 2019’un "En İyi Akıllı Telefonu" olarak ilan edildi.

Huawei açıklamasına göre, Huawei P30 Pro, Avrupa Donanım Birliği Ödülleri 2019'da (European Hardware Association Awards 2019) "En İyi Akıllı Telefon" kategorisinde en üst sırada yer aldı.

Ödül alması beklenen cihazlar, Avrupa'nın önde gelen teknoloji yayınlarından 100'ün üzerinde deneyimli editör tarafından incelendi, aday gösterildi ve ardından mevcut en iyi donanım için oy kullanıldı.

Geçen yılki "En İyi Akıllı Telefon Ödülü" Huawei P20 Pro'ya ve 2019'daki en büyük ödül ise Huawei P30 Pro'ya verildi.

Bir dizi yenilikçi özellik, Huawei'nin SuperSpectrum Sensörü, optik SuperZoom Lensi ve yeni bir Uçuş Süresi (ToF) Kamerası-Gelişmiş Optik ve AI görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde P30 Pro pek çok üst editörden tam puan aldı.

Avrupa Donanım Birliği’nin görüşlerinin de aktarıldığı açıklamada, "Huawei bir kez daha Avrupa Donanım Birliği’nin En İyi Akıllı Telefon Ödülü’nü elde ettiği için çok mutluyuz. Kendilerini kutlarız." ifadeleri kullanıldı.

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu “Nirengi” ile büyülediNilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu “Nirengi” ile büyüledi
Silivri'de freni boşalan tanker 6 otomobile çarptı: 7 yaralıSilivri'de freni boşalan tanker 6 otomobile çarptı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
huawei p30 pro

En Çok Okunan Haberler

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Türkiye-Libya gerilimi tırmanıyor? Kim kimi destekliyor?

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Meltepe'deki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

Silivri’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Silivri’de ortalık savaş alanına döndü

'Mahmut çok canımı yakmıştı' dedi, başkasının otomobilini yaktı

'Mahmut çok canımı yakmıştı' dedi, başkasının otomobilini yaktı

Evini fosil müzesine çevirdi!

20 yıldır bunu yapıyor! Evinde binlercesini saklıyor

SON DAKİKA! Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye düşen 'füze' ile ilgili açıklama

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC açıklaması

Ergenekon davasında karar günü

Ergenekon davasında karar günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.