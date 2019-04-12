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Huawei P30 Pro'ya, "En İyi Akıllı Telefon Kamerası" ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil İletişim Başkan Yardımcısı Changzhu Li: - "Leica Dörtlü Kamera ile donatılan Huawei P30 Pro, fotoğrafçılık kurallarını yeniden yazıyor; devrim niteliğindeki RYYB renk filtresi ve 5x optik zoom ile fotoğrafçılık deneyimini geliştiriyor"

İSTANBUL (AA) - Huawei P30 Pro, Technical Image Press Association'dan (TIPA) "En İyi Akıllı Telefon Kamerası" ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei P Serisi’ne üst üste üç yıldır verilen "En İyi Akıllı Telefon Kamerası" ödülü, Huawei'nin mobil fotoğrafçılık dünyasını değiştirmek için kalite, performans ve tasarımın sürekli iyileştirilmesine olan bağlılığını öne çıkardı.

Dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraf ve görüntüleme yayınlarından temsilciler, Huawei P30 Pro'nun test ve karşılaştırmalarının ardından rekabetin lideri olduğunu doğruladı.

Amiral gemisi olan Leica Dörtlü Kamera Sistemi, çok yönlü 40MP Huawei SuperSpectrum Sensörü ve 20MP ultra geniş kamerayla birlikte, optik stabilizasyona sahip SuperZoom lensinin de yardımıyla netlik ve yakınlaştırma sağlıyor.

Huawei Uçuş Süresi (ToF) Kamera, daha iyi bokeh efektleri için görsel derinliği ölçümlerken, sıralı olarak çalışan bu kameralar, her aydınlatma koşulunda gözle görülemeyen ayrıntıların da yer alabildiği fotoğraflar üretebiliyor.

Huawei P30 Pro ile şirket, akıllı telefon fotoğrafçılığı için bir kez daha kendini kanıtladı. Herhangi bir akıllı telefon kamerasının bugüne kadarki en iyi düşük ışık performansını ve aynı zamanda sınıf lideri yakınlaştırma özelliklerini sağlayan bu cihaz, kamera ve lens görüntü kalitesi ölçümleri ve derecelendirmelerinde endüstri standardı olan DxOMark tarihindeki en yüksek puanı olan 112'yi aldı.

- "Fotoğrafçılık kurallarını yeniden yazıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil İletişim Başkan Yardımcısı Changzhu Li, kamera deneyimi, Huawei P Serisi akıllı telefonlarının stratejisinin her zaman odak noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"En son amiral gemimiz P30 Pro'yu verdiği ödül ile onurlandırdığı için TIPA'ya bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Leica Dörtlü Kamera ile donatılan Huawei P30 Pro, fotoğrafçılık kurallarını yeniden yazıyor; devrim niteliğindeki RYYB renk filtresi ve 5x optik zoom ile fotoğrafçılık deneyimini geliştiriyor. Bu gibi gelişmeler, tüketicilere hayattaki en heyecan verici anları olduğu gibi kaydetmek için Huawei cihazlarını kullanma konusunda daha fazla özgürlük tanıyor."

TIPA Başkanı Thomas Gerwens da Huawei'nin, P30 Pro'da Leica ile yine mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorladığını aktararak, "Kullanıcıların fotoğraf ve videoları mükemmel kalitede çekmelerini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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