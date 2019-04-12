İSTANBUL (AA) - Huawei P30 Pro, Technical Image Press Association'dan (TIPA) "En İyi Akıllı Telefon Kamerası" ödülü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei P Serisi’ne üst üste üç yıldır verilen "En İyi Akıllı Telefon Kamerası" ödülü, Huawei'nin mobil fotoğrafçılık dünyasını değiştirmek için kalite, performans ve tasarımın sürekli iyileştirilmesine olan bağlılığını öne çıkardı.

Dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraf ve görüntüleme yayınlarından temsilciler, Huawei P30 Pro'nun test ve karşılaştırmalarının ardından rekabetin lideri olduğunu doğruladı.

Amiral gemisi olan Leica Dörtlü Kamera Sistemi, çok yönlü 40MP Huawei SuperSpectrum Sensörü ve 20MP ultra geniş kamerayla birlikte, optik stabilizasyona sahip SuperZoom lensinin de yardımıyla netlik ve yakınlaştırma sağlıyor.

Huawei Uçuş Süresi (ToF) Kamera, daha iyi bokeh efektleri için görsel derinliği ölçümlerken, sıralı olarak çalışan bu kameralar, her aydınlatma koşulunda gözle görülemeyen ayrıntıların da yer alabildiği fotoğraflar üretebiliyor.