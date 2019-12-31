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  4. Huawei P30 yeni bir güncelleme aldı

Huawei P30 yeni bir güncelleme aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.12.2019 09:35 | Son Güncelleme

Çin’in dev ismi Huawei, P30 ailesi için Aralık ayı Android güvenlik iyileştirmelerini barındıran güncellemeyi yayınladı. Peki neler değişti?

Huawei P30 yeni bir güncelleme aldı

OTA üzerinden ve kademe kademe indirime sunulan bu güncelleme ile telefonda yaşanan bazı hatalar da gideriliyor. Güncelleme ile birlikte arama sırasında karşıdan ses gelmeme sorunu, arama geldiğinde ekranda yaşanan sorunlar ve oyun oynarken arama geldiğinde yaşanan sorun çözülüyor.

Güvenlik güncellemesi sayesinde Huawei modellerinde yaşanan 3 kritik, 24 üst düzey ve 1 orta düzey güvenlik açığı da yamalanıyor. 2019’un son güncellemesi olan bu güncellemeyi; Ayarlar>Sistem ve güncellemeler>Yazılım güncellemesi> Güncellemeleri kontrol e>Yükle ve kur bölümünden indirebilirsiniz.

Eğer burada güncelleme görünmüyorsa; çareyi HiCare uygulamasında bulabilirsiniz. Bunun için ise HiCare>Güncellemeler>Güncellemeleri kontrol et>Yükle ve kur demeniz yeterli olacaktır.

Google ile Huawei’nin arasının açık olmasına rağmen, bu olaylardan önce satışa sunulan modellerin güncelleme alacağı söyleniyordu. P30 için gelen bu güncelleme 2020’de de Google desteğinin devam edeceğinin sinyallerini veriyoruz. Umarız Huawei ve Google en kısa sürede orta yolda anlaşır ve Google servisleri yeni Huawei modellerinde yer almaya başları.

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