Huawei P40 dörtlü kamerası ile şaşırtacak

Gücünü 5G destekli Kirin 990 yonga setinden ve 8 GB RAM’den alacak olan telefonun 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri bulunacak.

6.2 inç büyüklüğünde 90 HZ tazeleme oranlı AMOLED ekran ile gelecek olan telefonun MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. EMUI 10 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkacak olan P40’ta 5.000 mAh kapasiteli 55W hızlı şarj destekli bataryanın yer alması bekleniyor.

52 Megapiksel + 40 Megapiksel + 8 Megapiksel + ToF sensörü olmak üzere dörtlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenen telefon, DxOMark’ın yeni kralı olacak gibi görünüyor. Tasarımsal açıdan kameraları diklemesine konumlandıracak olan Huawei, ön tarafa yine çentiksiz bir ekrana yer verecek. Ancak ön kamera için ise nokta şeklinde bir çıkıntı olacağını belirtelim.

Çinli devler ön kamerayı artık pop-up mekanizmaya çok rahat bir şekilde entegre edebiliyor. Ancak nedense bu mekanizma amiral gemisi modellerinde kullanılmıyor. Bunun sebebi olarak ise pop-up kameranın açılış süresinin hala beklenin altında olması olarak gösteriliyor.