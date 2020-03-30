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Huawei P40 gibi: Honor 30S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

Honor, bir süredir sızıntılarda gözüken Honor 30S'i tanıttı. Honor 30S, Huawei P40'a olan benzerliğiyle dikkat çekerken, performansı ve bataryasıyla dikkat çekiyor. Peki Honor 30S özellikleri neler? Honor 30S fiyatı ne kadar?

Huawei P40 gibi: Honor 30S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor, uzun bir zamandır yeni amiral gemisi akıllı telefonuyla gündeme geliyordu. Fakat bu telefon henüz tanıtılmamıştı. Sızıntılarda ortaya çıkan akıllı telefonun ismi Honor 30S'ti. Honor 30S, malum sızıntılar sayesinde tüm detaylarıyla ortaya çıkmıştı. Nitekim bugün Honor'ın duyurusuyla Honor 30S resmi olarak tanıtıldı.

Honor 30S-3

HONOR 30S ÖZELLİKLERİ

Honor 30S'in özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta delikli IPS bir ekran var. Bu ekranın hemen altında Huawei üretimi 5G destekli Kirin 820 5G işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Gelelim Honor 30S'in kameralarına.

Honor 30S-2

Honor 30S, kamera kurulumu olarak Huawei P40 serisi ile benzer bir yapıda. Bu yapıda 4 arka kamera var. Bu 4 kamera sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev alıyor. Bu kameralar sayesinde Honor 30S 3x optik ve 20x hibrit zoom yapabiliyor. Telefonun ön kamerası ise ekranın sol üst köşesindeki delikte yer alıyor ve bu kamera tam 16 MP.

HONOR 30S FİYATI

40W hızlı şarj desteğine sahip 4.000 mAh bataryasıyla ve Android 10 tabanlı Huawei Mobile Services (HMS) ile gelen Honor 30S'in 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli yaklaşık 338 dolardan; 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanına sahip üst modeli ise yaklaşık 380 dolardan satışa çıkacak. Akıllı telefonun ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

Honor 30S Teknik Özellikleri

  • 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde kamera delikli IPS ekran
  • Kirin 820 5G işlemci
  • 8GB RAM
  • 128GB/256GB dahili depolama alanı
  • 64 MP ana kamera + 8 MP telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü (3x optik zoom ve 20x hibrit zoom)
  • 16 MP ön kamera
  • 40W hızlı şarj destekli 4.000 mAh batarya
  • Android 10 (HMS destekli)
  • Parmak izi okuyucusu (Yanda)
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