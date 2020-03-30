Huawei P40 gibi: Honor 30S tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor, uzun bir zamandır yeni amiral gemisi akıllı telefonuyla gündeme geliyordu. Fakat bu telefon henüz tanıtılmamıştı. Sızıntılarda ortaya çıkan akıllı telefonun ismi Honor 30S'ti. Honor 30S, malum sızıntılar sayesinde tüm detaylarıyla ortaya çıkmıştı. Nitekim bugün Honor'ın duyurusuyla Honor 30S resmi olarak tanıtıldı.

HONOR 30S ÖZELLİKLERİ

Honor 30S'in özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde nokta delikli IPS bir ekran var. Bu ekranın hemen altında Huawei üretimi 5G destekli Kirin 820 5G işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye ise 8GB RAM ve modele göre değişen 128GB/256GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Gelelim Honor 30S'in kameralarına.

Honor 30S, kamera kurulumu olarak Huawei P40 serisi ile benzer bir yapıda. Bu yapıda 4 arka kamera var. Bu 4 kamera sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev alıyor. Bu kameralar sayesinde Honor 30S 3x optik ve 20x hibrit zoom yapabiliyor. Telefonun ön kamerası ise ekranın sol üst köşesindeki delikte yer alıyor ve bu kamera tam 16 MP.