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  4. Huawei P40’ın kamera modülü görüntülendi

Huawei P40’ın kamera modülü görüntülendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.01.2020 10:02 | Son Güncelleme

Çinli teknoloji devi Huawei, bu yıl karşımıza yeni amiral gemisi modeli P40 ile çıkacak. Google servisleri olmadan satışa sunulacağı düşünülen bu model hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bugün ise P40’ın merakla beklenen kamera modülü hakkında sızıntılar ortaya çıktı.

Huawei P40’ın kamera modülü görüntülendi

P40 modelinde 64 Megapiksel + 20 Megapiksel + 12 Megapiksel + 2 Megapiksel + ToF sensörünün yer alacağı söyleniyordu. Bugün gelen sızıntılar ise bu söylentileri doğruluyor. Fabrikada görüntülenen kamera modülleri, telefonda dörtlü kamera sistemine sahip olacağının sinyallerini veriyor.

Gücünü 5G destekli Kirin 990 yonga setinden ve 8 GB RAM’den alacak olan telefonun 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama seçenekleri bulunacak. 6.5 inç büyüklüğünde 90 HZ tazeleme oranlı AMOLED ekran ile gelecek olan telefonun, Şubat ayında düzenlenecek olan MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Google servislerinden mahrum bırakılacak olan P40, Huawei Mobil Servisleri ile hizmet vermeye çalışacak. Mate 30’un Google’sız bile iş yaptığını düşünürsek P40’ın yine başarılara imza atabileceğini söyleyebiliriz.

Türkiye ile Google’ın arası yaşanan son olaylar ile açılmıştı. Muhtemelen bunu fırsat bilecek olan Huawei, P40 modelini uygun fiyatlar ile Türkiye’de hızlı bir şekilde satışa sunacaktır. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkacak olan P40, yine açık ara DxOMark’ın en iyi kameraya sahip telefonu unvanını eline alacak gibi görünüyor.

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