Huawei P40 incelemesi!

8.5mm kalınlıkta ve 175 gram ağırlıktaki telefon, 6.1 inç değerde OLED ekranla geliyor. Ekran boyutu sebebiyle de ürünün tek elde kullanımı gerçekten çok iyi. Yanlardan yumuşatılmış ve arkası pürüzsüz bir tasarımla gelen telefon, gerçekten kompakt bir deneyim sunabiliyor diyebiliriz. Tasarım detaylarına baktığımızda, arka tarafta Leica ortaklığı ile hazırlanmış ve biraz çıkıntılı olarak konumlandırılmış 3’lü kamera sistemini görüyoruz. Parmak izi okuyucu sensör ekrana yedirilmiş ve ön üst sol kısımda kamera halkası bulunuyor. Cihazda 3.5mm kulaklık girişi bulunmazken, kutudan Type-C bağlantılı kulaklık çıktığını da belirtelim. Huawei P40, IP53 su sıçramaları ve toza karşı dayanıklı bir ürün. 6.1 inç değerde ekranı, FHD+ çözünürlük sunuyor ve pek çok görüntüleme seçeneği var. İster renk sıcaklığını ayarlayın, isterseniz de uzun süreli kullanımlar için göz konforu modunu aktifleştirin. Ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler de çok başarılı. Telefon, 5G destekli Kirin 990 çipsetiyle geliyor. Düşük güç tüketimine karşın yüksek performan sunan bu çipset, tabii ki yapay zekâ desteğine de sahip. P40’da Android 10 işletim sistemi var ve uygulamalar için yüksek performan sunabiliyor.

Peki bu telefonda Google servisleri var mı diye soracak olursanız, hayır, yok. Bunun yerine Huawei’nin kendi uygulama mağazası var, ki bunda pek çok yerli ve yabancı uygulama mevcut. Ayrıca üçüncü parti bir uygulama olan More Apps’i kurarak daha fazla uygulamaya erişebiliyorsunuz. Ek olarak, Facebook ve WhatsApp gibi uygulamaları da resmi web siteleri üzerinden indirip kurabilirsiniz. Yani evet, Google Play Store yok belki, ama yine de popüler pek çok oyun ve uygulamayı bu telefona indirebiliyorsunuz. Bu arada, telefonumuzda 8GB RAM ve 128GB depolama faktörlerinin yer aldığını da belirtelim. Yine kablosuz teknolojiler tarafında NFC, Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 Plus gibi gelişmiş çözümler de mevcut. Yaptığımız AnTuTu 3D testinde, Huawei P40’ın aldığı puan 449,173 oldu. GELELİM KAMERALARA Huawei P40’ın arka tarafında 3 kameralı özel bir sistem yer alıyor. Leica ortaklığıyla geliştirilen bu sistem, fotoğraf ve video tarafında size pek çok gelişmiş çözüm sunabiliyor. Örneğin ana kameramız 50MP değerde, f1.9 açıklık değeri ve OIS özelliği var. Bu sayede hemen her ortamda çok net fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz. Evet, ışık düzeyi düşük olsa bile.