Huawei P40 lite E ile karşınızdayız

Huawei P40 lite E’nin 6,39 inç değerde ekranı, IPS teknolojisi üzerine inşa edilmiş ve HD+ çözünürlük sunuyor. Çok da yüksek bir çözünürlük değeri olduğunu söylemek güç. Yine de iyi bir performansı var. Parlaklık düzeyi de çoğu kez yeterli düzeyde. Bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak için güzel bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ekran ayarlarına gittiğimizde, düşük ışık koşullarında uzun süre kullanabilmeniz için göz konforu moduna da yer verildiğini görüyoruz.

HUAWEİ P40 LİTE E TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Telefonda Kirin 710F işlemciye yer verilmiş. Yanında 64GB depolama ve 4GB RAM faktörleri var. İsterseniz microSD kart ile hafızayı artırma şansınız da var. Android tarafında ise 9 sürümü bulunuyor, bu da güncel olmayan bir deneyim demek.

Öte yandan, artık Huawei modellerinde Google Play Store olmadığını da biliyorsunuz. Bunun yerine, Huawei’nin kendi uygulama mağazası var ve ek olarak More Apps gibi uygulamalar aracılığıyla da pek çok oyun ve uygulamaya erişebiliyorsunuz.

Yaptığımız testlerde, Call of Duty Mobile gibi iyi grafiklere sahip bir online oyunu rahatlıkla oynayabildik. Uzun süreli deneyimlerde de kasma ve ısınma gibi can sıkıcı detaylarla karşılaşmadık.