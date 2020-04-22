Huawei P40 Lite incelemesi

Ürünün ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta da 4 kameralı sistem dikkat çekiyor. Güzel bir detay olarak Huawei, bu kamera çerçevesini de renklendirmiş. Bildiğiniz gibi çoğu üründe kamera çerçeveleri siyah renkte oluyor ve tasarım bütünlüğünü olumsuz etkiliyor. Yanlara geldiğimizde, sağ yan taraftaki güç tuşu, aynı zamanda parmak izi okuyucu görevini de üstleniyor. Huawei P40 Lite ‘ın alt kısmına baktığımızda ise, USB Type-C bağlantı noktasının yanında bir de 3.5mm giriş yer aldığını görüyoruz. Böylece favori kulaklığınızı bu ürünle kullanmaya devam edebilirsiniz. Huawei P40 Lite , 6.4 inç değerde ekrana sahip 6.4 inç ekranı bulunan Huawei P40 Lite , özellikle iç mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme performansına sahip. Bu büyük LCD ekranın 2310×1080 çözünürlüğü var ve 398ppi değerinde. Ek olarak, karanlık mod ve düşük ışık koşullarında uzun süreli kullanım için gözlerinizi korumak adına mavi ışık filtresi de bulunuyor. Huawei P40 Lite’ta Kirin 810 çipseti bulunuyor. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB dahili depolaması mevcut. İsterseniz Huawei’nin hazırladığı hafıza kartını takarak depolamayı artırma şansınız da var, ancak bu kartları bulabilmek pek kolay değil.

Üründe Google Play Store ve Google servisleri yer almıyor. Bunların yerine Huawei’nin uygulama mağazası konumlandırılmış ve yeni güncellemelerle daha kullanışlı olması hedefleniyor. Tabii istenirse Google Play Store’u telefona kurmak mümkün. Öte yandan, telefonun Android 10 işletim sistemiyle geldiğini, akıcı ve kullanışlı bir arayüzü olduğunu da söyleyelim. Peki, Google Play Store’un olmaması bir sorun oluşturur mu? Aslında hayır! Huawei, bir süredir kendi eko sistemi üzerine ciddi çalışmalar yürütüyor ve bu bağlamda pek çok popüler yerli ve yabancı uygulamayı bu telefonda kolaylıkla kullanmak mümkün.

Örneğin, Phone Clone uygulaması aracılığıyla eski telefonunuzda yer alan pek çok uygulama ve dosyanızı P40 Lite’ınıza dakikalar içinde aktarabilirsiniz. Öte yandan, Huawei’nin uygulama mağazası Huawei AppGallery üzerinden de pek çok uygulamaya erişebilirsiniz. Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan Huawei AppGallery, aynı zamanda Türkiye’deki lokal uygulamaların büyük kısmını da bünyesinde barındırıyor. Gelelim Facebook ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya uygulamalarına. Bu uygulamaları isterseniz resmi websiteleri üzerinden de kolaylıkla indirebilirsiniz.