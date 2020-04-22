HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei P40 Lite incelemesi

Huawei P40 Lite incelemesi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.04.2020 11:01 | Son Güncelleme

Huawei P40 Lite, 8.7mm kalınlıkta ve 183 gram ağırlıkta. Yanlardan yumuşatılmış, güzel bir tasarımı olan ürün için 3 farklı renk seçeneği ile piyasada. Peki ya performansı?

Huawei P40 Lite incelemesi

Ürünün ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta da 4 kameralı sistem dikkat çekiyor. Güzel bir detay olarak Huawei, bu kamera çerçevesini de renklendirmiş. Bildiğiniz gibi çoğu üründe kamera çerçeveleri siyah renkte oluyor ve tasarım bütünlüğünü olumsuz etkiliyor.

Yanlara geldiğimizde, sağ yan taraftaki güç tuşu, aynı zamanda parmak izi okuyucu görevini de üstleniyor.

Huawei P40 Lite ‘ın alt kısmına baktığımızda ise, USB Type-C bağlantı noktasının yanında bir de 3.5mm giriş yer aldığını görüyoruz. Böylece favori kulaklığınızı bu ürünle kullanmaya devam edebilirsiniz.

Huawei P40 Lite , 6.4 inç değerde ekrana sahip

6.4 inç ekranı bulunan Huawei P40 Lite , özellikle iç mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme performansına sahip. Bu büyük LCD ekranın 2310×1080 çözünürlüğü var ve 398ppi değerinde. Ek olarak, karanlık mod ve düşük ışık koşullarında uzun süreli kullanım için gözlerinizi korumak adına mavi ışık filtresi de bulunuyor.

Huawei P40 Lite’ta Kirin 810 çipseti bulunuyor. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB dahili depolaması mevcut. İsterseniz Huawei’nin hazırladığı hafıza kartını takarak depolamayı artırma şansınız da var, ancak bu kartları bulabilmek pek kolay değil.

Üründe Google Play Store ve Google servisleri yer almıyor. Bunların yerine Huawei’nin uygulama mağazası konumlandırılmış ve yeni güncellemelerle daha kullanışlı olması hedefleniyor. Tabii istenirse Google Play Store’u telefona kurmak mümkün. Öte yandan, telefonun Android 10 işletim sistemiyle geldiğini, akıcı ve kullanışlı bir arayüzü olduğunu da söyleyelim.

Peki, Google Play Store’un olmaması bir sorun oluşturur mu? Aslında hayır!

Huawei, bir süredir kendi eko sistemi üzerine ciddi çalışmalar yürütüyor ve bu bağlamda pek çok popüler yerli ve yabancı uygulamayı bu telefonda kolaylıkla kullanmak mümkün.
Örneğin, Phone Clone uygulaması aracılığıyla eski telefonunuzda yer alan pek çok uygulama ve dosyanızı P40 Lite’ınıza dakikalar içinde aktarabilirsiniz.

Öte yandan, Huawei’nin uygulama mağazası Huawei AppGallery üzerinden de pek çok uygulamaya erişebilirsiniz. Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan Huawei AppGallery, aynı zamanda Türkiye’deki lokal uygulamaların büyük kısmını da bünyesinde barındırıyor.

Gelelim Facebook ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya uygulamalarına. Bu uygulamaları isterseniz resmi websiteleri üzerinden de kolaylıkla indirebilirsiniz.

Ek olarak, Huawei’nin uygulama mağazasında yer alan MoreApps uygulaması da önemli. 3. parti bir uygulama olan MoreApps sayesinde pek çok uygulamayı daha telefonunuza indirebilirsiniz.

Ve gelelim kameralara

Huawei P40 Lite ‘ın arka tarafında toplamda 4 kameradan oluşan yapay zekâ destekli bir sistem var. Ana kameramız 48MP değerde ve f1.8 açıklık oranı bulunuyor. İyi ışıklı ortamlarda iyi sonuçlar veren kamera, büyük diyaframı sayesinde düşük ışıklı koşullarda da pek çok rakibine kıyasla iyi sonuçlara imza atabiliyor.

8MP değerdeki geniş açılı kamera ile 120 derecelik çekimler mümkün iken, 2MP değerdeki makro kamerayla da 4cm mesafeden ince detayları yakalama şansınız var. Son olarak, 2MP’lik bokeh kamerası da arka plan detaylarını flu hale getirmek için ideal.

Genel olarak kameraların performansları iyi, ancak makro kamera performansı ve ağır çekim detayları biraz daha iyi olabilirdi. Ayrıca, kameralar arası geçişlerde ve fotoğraf çektikten hemen sonra ufak tefek kasmalar yaşanabiliyor.

Video tarafına baktığımızda ise, hem ön hem de arka kamerada 1080p 30FPS çekim özelliği bulunuyor. Daha yüksek çözünürlük ve FPS değerlerine yer verilmemiş.

Ön taraftaki 16MP selfie kamera da görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için ideal. Yapay zekâ desteği, güzelleştirme modu ve çeşitli filtreler burada da bulunuyor.

40w Huawei Super Charge desteğiyle geliyor

Huawei P40 Lite , hızlı şarj desteği sunan 4200mAh pile sahip. Bu pil, sıfırdan yüzde 70’e yaklaşık yarım saatte ulaşabiliyor ve tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Güç tasarruf modlarını kullanarak daha uzun süreli deneyim de mümkün. Bu arada, hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını da belirtelim. Ekstradan bir adaptör almanıza gerek yok.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52
Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesajÜnlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei P40 Lite Huawei P40 Lite Özellikleri akıllı telefon Huawei P40 Lite inceleme

En Çok Okunan Haberler

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

84 ton malzeme İstanbul Havalimanı'ndan bu gece havalandı

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken mi yakalandı?

Benzin ve motorinde büyük indirim

Benzin ve motorinde büyük indirim

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda ediyor!

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

"Esprili" paylaşım, tepkilerin ardından kaldırıldı

Alman gazeteciden itiraf: Türkiye ile ilgili haberler...

Alman gazeteciden itiraf: Türkiye ile ilgili haberler...

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

GTA 6'dan ilk resmi bilgiler geldi; Ancak kötü bir haber var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Call of Duty Oyunu Vietnam’da Geçiyor Olabilir

Yenisi Vietnam'da mı geçecek?

Porsche 911 GT3 Touring kameralardan kaçamadı!

Porsche'nin yeni otomobili kameralardan kaçamadı!

Mücadele resmen Android'e taşındı: Fortnite Google Play Store'da yayınlandı!

Masaüstünün gözdesiydi! Resmen yayınlandı

Yeni iPad Pro için tanıtım videoları hazır

Yeni iPad Pro için tanıtım videoları hazır

Galaxy Tab S7’nin ekran boyutu sızdırıldı

Galaxy Tab S7 önemli bilgilerle ortaya çıktı!

Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52

Orta segmentin uygun fiyatlısı: OPPO A52

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.