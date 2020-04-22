Huawei P40 Lite incelemesi

Ürünün ön kısmında herhangi bir fiziksel tuş yer almazken, arka tarafta da 4 kameralı sistem dikkat çekiyor. Güzel bir detay olarak Huawei, bu kamera çerçevesini de renklendirmiş. Bildiğiniz gibi çoğu üründe kamera çerçeveleri siyah renkte oluyor ve tasarım bütünlüğünü olumsuz etkiliyor.
Yanlara geldiğimizde, sağ yan taraftaki güç tuşu, aynı zamanda parmak izi okuyucu görevini de üstleniyor.
Huawei P40 Lite ‘ın alt kısmına baktığımızda ise, USB Type-C bağlantı noktasının yanında bir de 3.5mm giriş yer aldığını görüyoruz. Böylece favori kulaklığınızı bu ürünle kullanmaya devam edebilirsiniz.
6.4 inç ekranı bulunan Huawei P40 Lite , özellikle iç mekan kullanımlarında iyi bir görüntüleme performansına sahip. Bu büyük LCD ekranın 2310×1080 çözünürlüğü var ve 398ppi değerinde. Ek olarak, karanlık mod ve düşük ışık koşullarında uzun süreli kullanım için gözlerinizi korumak adına mavi ışık filtresi de bulunuyor.
Huawei P40 Lite’ta Kirin 810 çipseti bulunuyor. Bunun yanında 6GB RAM ve 128GB dahili depolaması mevcut. İsterseniz Huawei’nin hazırladığı hafıza kartını takarak depolamayı artırma şansınız da var, ancak bu kartları bulabilmek pek kolay değil.
Üründe Google Play Store ve Google servisleri yer almıyor. Bunların yerine Huawei’nin uygulama mağazası konumlandırılmış ve yeni güncellemelerle daha kullanışlı olması hedefleniyor. Tabii istenirse Google Play Store’u telefona kurmak mümkün. Öte yandan, telefonun Android 10 işletim sistemiyle geldiğini, akıcı ve kullanışlı bir arayüzü olduğunu da söyleyelim.
Huawei, bir süredir kendi eko sistemi üzerine ciddi çalışmalar yürütüyor ve bu bağlamda pek çok popüler yerli ve yabancı uygulamayı bu telefonda kolaylıkla kullanmak mümkün.
Örneğin, Phone Clone uygulaması aracılığıyla eski telefonunuzda yer alan pek çok uygulama ve dosyanızı P40 Lite’ınıza dakikalar içinde aktarabilirsiniz.
Öte yandan, Huawei’nin uygulama mağazası Huawei AppGallery üzerinden de pek çok uygulamaya erişebilirsiniz. Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan Huawei AppGallery, aynı zamanda Türkiye’deki lokal uygulamaların büyük kısmını da bünyesinde barındırıyor.
Gelelim Facebook ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya uygulamalarına. Bu uygulamaları isterseniz resmi websiteleri üzerinden de kolaylıkla indirebilirsiniz.
Ek olarak, Huawei’nin uygulama mağazasında yer alan MoreApps uygulaması da önemli. 3. parti bir uygulama olan MoreApps sayesinde pek çok uygulamayı daha telefonunuza indirebilirsiniz.
Huawei P40 Lite ‘ın arka tarafında toplamda 4 kameradan oluşan yapay zekâ destekli bir sistem var. Ana kameramız 48MP değerde ve f1.8 açıklık oranı bulunuyor. İyi ışıklı ortamlarda iyi sonuçlar veren kamera, büyük diyaframı sayesinde düşük ışıklı koşullarda da pek çok rakibine kıyasla iyi sonuçlara imza atabiliyor.
8MP değerdeki geniş açılı kamera ile 120 derecelik çekimler mümkün iken, 2MP değerdeki makro kamerayla da 4cm mesafeden ince detayları yakalama şansınız var. Son olarak, 2MP’lik bokeh kamerası da arka plan detaylarını flu hale getirmek için ideal.
Genel olarak kameraların performansları iyi, ancak makro kamera performansı ve ağır çekim detayları biraz daha iyi olabilirdi. Ayrıca, kameralar arası geçişlerde ve fotoğraf çektikten hemen sonra ufak tefek kasmalar yaşanabiliyor.
Video tarafına baktığımızda ise, hem ön hem de arka kamerada 1080p 30FPS çekim özelliği bulunuyor. Daha yüksek çözünürlük ve FPS değerlerine yer verilmemiş.
Ön taraftaki 16MP selfie kamera da görüntülü görüşmeler ve selfie’ler için ideal. Yapay zekâ desteği, güzelleştirme modu ve çeşitli filtreler burada da bulunuyor.
Huawei P40 Lite , hızlı şarj desteği sunan 4200mAh pile sahip. Bu pil, sıfırdan yüzde 70’e yaklaşık yarım saatte ulaşabiliyor ve tek şarj ile bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Güç tasarruf modlarını kullanarak daha uzun süreli deneyim de mümkün. Bu arada, hızlı şarj adaptörünün kutudan çıktığını da belirtelim. Ekstradan bir adaptör almanıza gerek yok.
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