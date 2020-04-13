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Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay tanıtılan Huawei P40 Lite Türkiye topraklarına giriş yaptı. Huawei P40 Lite'ın ülkemize gelmesiyle birlikte fiyatı da belli oldu. Peki Huawei P40 Lite fiyatı ne kadar?

Huawei P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 Lite Türkiye fiyatı

Huawei P40 Lite, geride bıraktığımız mart ayında tanıtılmıştı. Abileri/Ablaları Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus'tan daha önce tanıtılan ve bu anlamda onlar hakkında ilk ipucunu veren Huawei P40 Lite, geçtiğimiz dönemde Avrupa'da 229 dolardan satışa çıkmıştı. Avrupa'daki satış macerasının ardından P40 Lite, Türkiye'ye de giriş yaptı.

HUAWEİ P40 LİTE TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Huawei'nin yeni orta seviye akıllı telefonu Huawei P40 Lite'ın Türkiye fiyatı açıklandı. Buna göre Huawei P40 Lite, ülkemizde 3.199 TL'den satışa çıkacak. Bu fiyat segmentinin oldukça rekabetçi bir fiyat segmenti olduğunu söylemek gerek.

p40 lite

HUAWEİ P40 LİTE ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 Lite'ın özellikleri arasında 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ ekran, Kirin 810 işlemci, 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. P40 Lite'ın arkasında ise 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera olmak üzere 4 arka kamera var. Akıllı telefonun pili ise 4.200 mAh değerinde ve bu pil 40W SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

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