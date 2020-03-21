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Huawei P40 lite yakında Türkiye’de satışta

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

Kullanıcılarına yepyeni bir teknoloji deneyimi sunan Huawei P40 lite, fotoğraf, eğlence ve fiyat/performans özellikleriyle dikkat çekiyor. P40 lite, Mate 30 Pro’dan sonra AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri ile piyasaya sürülen ilk Huawei cihazlarından biri olacak.

Huawei P40 lite yakında Türkiye’de satışta

Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery, cihazlarının sunduğu benzersiz yetenekleri (HiAI ve bağlantı, medya, sistem ve güvenlik yetenekleri gibi) en sevilen uygulamaların dünyasına taşıyor.

P40 lite, benzersiz, trend belirleyici bir matris düzenlemesine sahip dörtlü arka kamerasıyla büyük bir atılım gerçekleştiriyor.
48MP ana kamera, çerçeveli kompozisyon teknolojisini destekliyor ve hızlı bir şekilde arka arkaya çekilen birden fazla fotoğrafı birleştirerek şaşırtıcı renkler üretiyor.

8MP ultra geniş açı objektif, kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120° görüş alanı sunuyor ve manzara, mimari, grup fotoğrafları için ideal özellikler taşıyor.

Makro Lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanarak güçlü kuruluma çok yönlülük katıyor. Dört kameralı kurulum ayrıca daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de AI ile çalışan bir Bokeh Lens içeriyor.
Ek olarak, Huawei’nin SoC içine yerleştirilmiş dördüncü nesil ISP’si, gürültü azaltma ve aşırı pozlama düzeltmesi de dahil olmak üzere bir dizi özelliği destekleyen yazılımlarla birlikte çalışıyor.

Akıllı telefon yongaları için üretim süreci, performansı ve güç tüketimini doğrudan etkiliyor. Kirin 810, sektör lideri 7nm işlemciyle üretiliyor.

Sistem üzerinde yer alan yapay zeka zamanlamasıyla birlikte, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU güçlü hesaplama yeteneğine de sahip.

6 GB RAM, CPU ve GPU’nun güçlü performansını mükemmel bir şekilde ortaya çıkarmasına yarıyor.

Her zaman harekete geçmeye hazır olan P40 Lite, TÜV Rheinland sertifikalı 40W HUAWEI SuperCharge çözümünü destekleyen yüksek kapasiteli 4200mAh pil çözümünü sunuyor. Telefon sadece 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.

Telefon, çentiksiz son teknoloji Punch FullView Ekranı sunuyor. 6.4 inç HUAWEI Punch FullView Ekran, yüzde 90.6’lık yüksek bir ekran-gövde oranına sahip. Ayrıca bu ekran Full HD + çözünürlüğü ve geniş renk gamını destekliyor.

Huawei AppGallery ile geliyor!

Nisan 2018’deki lansmanından bu yana inanılmaz bir hızla büyüyen HUAWEI AppGallery, dünya çapında 400 milyon kullanıcıya açık, güvenli ve yenilikçi hizmeti sunuyor. İki yıldan az bir süre içinde AppGallery 170’ten fazla ülkeye sunulacak.

AppGallery tam döngü güvenlik ve koruma ile birlikte geliyor. Tüm uygulamalar, geliştiricilerin uygulamalarının kötü amaçlı etkinliklerden korunmasını önlemek için katı bir doğrulama testinden geçiyor.

Çocuklar için güvenli bir ortam oluşturmak ve yaş aralıklarına uygun olmayan uygulamaları filtrelemek için yaş derecelendirme sistemi de mevcut.

AppGallery, kullanıcıların hassas verilerini ve gizliliğini korumak için en üst düzeyde doğrulama uyguluyor.

Biyometrik veriler gibi kişisel olarak duyarlı bilgiler asla HUAWEI cihazının dışında işlenmiyor ve kullanıcıya kişisel verileri üzerinde tam kontrol sağlanıyor. EMUI, kullanıcıların uygulama izni üzerinde kontrol sahibi olmasını sağlar. Daha da önemlisi, tüm kullanıcı verileri anonimleştirilir ve her kullanıcının bölgesine karşılık olarak yerel depolanır.

Gece Siyahı, Sakura Pembesi ve Yeşil renk seçenekleriyle sunulan P40 lite, Nisan başında Türkiye’de satışa sunulacak.

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