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Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 serisinin Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.04.2020 16:10 | Son Güncelleme

Huawei Türkiye, Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Lite'ı Türkiye topraklarına getirdi. Huawei P40 serisi Huawei Online Mağaza üzerinden satışa çıktı; hem de birkaç fırsat ile. Peki Huawei P40 fiyatı ne kadar? Huawei P40 Pro fiyatı ne kadar? İşte Huawei P40 serisinin Türkiye fiyatları

Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 serisinin Türkiye fiyatı

Huawei P40, Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde kendilerini gösterdi. Huawei'nin yeni nesil amiral gemileri, donanımları ve özellikle kameraları ile oldukça iddialıydı. Hal böyle olunca Türkiye'deki Huawei takipçileri de cihazların Türkiye fiyatını hayli merak etti. Ve beklenen haber bugün geldi, Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Lite Türkiye topraklarına giriş yaptı.

HUAWEİ P40 SERİSİ TÜRKİYE'YE GELDİ! İŞTE FİYATLAR

Huawei, Huawei P40 serisinin amiral gemisi iki modeli Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'ya ek olarak, orta/üst seviyeye hitap eden Huawei P40 Lite'ı da Türkiye'ye getirdi. Akıllı telefonların Türkiye piyasasına girmesi ile birlikte fiyatları da belli oldu. Buna göre, Huawei P40 Lite 3.199TL'den, Huawei P40 8.499TL'den ve Huawei P40 Pro 11.999TL'den satışa sunuldu.

Huawei P40 Pro Türkiye'de Huawei Online Mağaza

Huawei P40 serisi halihazırda Huawei Online Mağaza üzerinden satışta bulunmasına karşın görselde de göreceğiniz üzere stokta bulunmamaktadır uyarısı vermekte. Stokların yenilenmesi ile birlikte Huawei P40, Huawei P40 Pro veya Huawei P40 Lite sahibi olmak isteyen tüketiciler, Huawei Online Mağaza üzerinden üç akıllı telefonu kolaylıkla satın alabilecek. Tüm bunların yanında Huawei tarafından P40 serisini satın almak isteyen kullanıcıları bazı fırsatlar da bekliyor olacak.

HUAWEİ'DEN P40 SERİSİ İÇİN ÖZEL FIRSAT

Huawei tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei P40 veya Huawei P40 Pro satın alacak tüketiciler sadece 1TL fark ile Huawei FreeBuds 3 kablosuz kulaklık sahibi olabilecek. Huawei P40 Lite satın alacak kişiler de Huawei tarafından unutulmamış. Huawei'nin yeni orta/üst seviye akıllı telefonunu alacak kişiler de, yine 1TL farkı ile Huawei FreeLace kablosuz kulaklık satın alabilecek.

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