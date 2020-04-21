Huawei P40, P40 Pro ve P40 Lite Türkiye'de! İşte Huawei P40 serisinin Türkiye fiyatı

Huawei P40, Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde kendilerini gösterdi. Huawei'nin yeni nesil amiral gemileri, donanımları ve özellikle kameraları ile oldukça iddialıydı. Hal böyle olunca Türkiye'deki Huawei takipçileri de cihazların Türkiye fiyatını hayli merak etti. Ve beklenen haber bugün geldi, Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Lite Türkiye topraklarına giriş yaptı.

HUAWEİ P40 SERİSİ TÜRKİYE'YE GELDİ! İŞTE FİYATLAR

Huawei, Huawei P40 serisinin amiral gemisi iki modeli Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'ya ek olarak, orta/üst seviyeye hitap eden Huawei P40 Lite'ı da Türkiye'ye getirdi. Akıllı telefonların Türkiye piyasasına girmesi ile birlikte fiyatları da belli oldu. Buna göre, Huawei P40 Lite 3.199TL'den, Huawei P40 8.499TL'den ve Huawei P40 Pro 11.999TL'den satışa sunuldu.

Huawei P40 serisi halihazırda Huawei Online Mağaza üzerinden satışta bulunmasına karşın görselde de göreceğiniz üzere stokta bulunmamaktadır uyarısı vermekte. Stokların yenilenmesi ile birlikte Huawei P40, Huawei P40 Pro veya Huawei P40 Lite sahibi olmak isteyen tüketiciler, Huawei Online Mağaza üzerinden üç akıllı telefonu kolaylıkla satın alabilecek. Tüm bunların yanında Huawei tarafından P40 serisini satın almak isteyen kullanıcıları bazı fırsatlar da bekliyor olacak.