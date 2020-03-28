Huawei P40 Pro, AnTuTu puanı ile karşımıza çıktı

AI konusunda Snapdragon 865 yonga setine fark atan Kirin 990 5G ile gelen telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Dual Big Core ve Tiny Core NPU’yu da barındıran bu telefonun bugün AnTuTu performans testi puanı belli oldu.

Huawei’nin yeni bombası AnTuTu testinden 482.457 puan almayı başardı. 507.284 puan ile listenin zirvesinde hala Asus Rog Phone 2’nin yer aldığını belirtelim. P40 Pro aldığı bu puan ile en hızlı üçüncü telefon konumunda bulunuyor.

Ancak Rog Phone 2 mi yoksa P40 Pro mu derseniz gözümüz kapalı P40 Pro deriz. Performans testlerini pek ciddiye almamanızı telefonların genel özelliklerine odaklanmanızı tavsiye ediyoruz.

Son olarak bu modelde; 50 Megapiksel RYYB Ultra Vision ana kamera f/1.9 diyafram + 40 Megapiksel ulta geniş açılı cine kamera f/1.8 diyafram + 12 Megapiksel RYYB periscope kamera f/3.4 diyafram (5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x dijital zoom) + ToF kameranın yer aldığını belirtelim.

Huawei P40 modeli canavar gibi geldi: İşte tüm detaylar

