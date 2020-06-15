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  4. Huawei P40 Pro dayanıklılık testine girdi! Peki sonuç ne oldu?

Huawei P40 Pro dayanıklılık testine girdi! Peki sonuç ne oldu?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Huawei P40 Pro dayanıklı mı gibi sorular eksik olmuyor. Her ne kadar donanım ve kamera teknolojisi bakımından ileri bir düzeye geçişle bile, henüz net bir dayanıklılık açıklaması yapılamıyor.

Huawei P40 Pro dayanıklılık testine girdi! Peki sonuç ne oldu?

Elbette hangi şirkete sorarsanız sorun, kendi cihazlarının büyük bir dayanıklılığa sahip olduğunu söylüyor. Bakalım en azından Huawei tarafından geliştirilen yeni cihaz için durum böyle mi?

Yaptığı çizilme testleriyle bilinen JerryRigEverything isimli YouTube kanalı, bu sefer teste Huawei firmasının yeni cihazını aldı. Bu cihazın bildiğiniz üzere en fazla dikkat çeken yeri alüminyum kasasıydı. Ayrıca parmak izi okuyucu sensörü ile ilgili de bazı soru işaretleri vardı. Yapılan çizilme testlerinde alüminyum kasa ve parmak izi okuyucu sensör hem maketle çizildiği hem de yüksek sıcaklığa maruz bırakıldı.

HUAWEİ P40 PRO ÖZELLİKLERİ

Dilerseniz bu çizilme testini sizlere izletmeden önce cihazın bazı özelliklerinden bahsedelim. Huawei P40 Pro, 6.58 inç büyüklüğünde ekranla karşımıza çıkıyor. Ayrıca Kirin 990 işlemcisinden güç aldığını da söyleyebiliriz. Bütün bunlara ek olarak 8 GB RAM ve 256 GB’ye kadar da depolama alanı mevcut.

En büyük handikapı Google hizmetlerini kullanamamak olan P40 Pro, şu aralar 12 bin TL civarında fiyata sahip. Uzun bir süre Google hizmetleri nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilen cihazın, sağlamlık konusunda iyi bir performans sergilediği görülüyor. Videoyu izledikten sonra muhtemelen cihazın sağlam olup olmaması ile ilgili aklınızda bazı fikirler oluşacaktır. Bunları bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Huawei P40 Pro dayanıklık testi videosunu buradan izleyebilirsiniz

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