Huawei P40 Pro incelemesi!

Huawei P40 Pro’da 6.58 inç değerde, yanlardan kavislendirilmiş bir ekran var. OLED teknolojisinin kullanıldığı ve 2640 x 1200 çözünürlük sunan bu ekran, aynı zamanda HDR10 teknolojisine ve 90Hz ekran yenileme değerine de sahip. Tüm bunların anlamı, ekrandaki görüntüleri doygun renkler, parlak detaylar ve yumuşak akıcılıkta elde edebiliyorsunuz. Eğer bir Netflix ya da Amazon hesabınız var ise, yüksek görüntü kalitesine sahip videoları izlediğinizde, farkı rahatlıkla göreceksiniz. Ayrıca bu, iyi grafiklere sahip video oyunlarında da sizi avantajlı konuma getiriyor. Ürünün hem iç hem de dış mekan kullanımlarında gayet başarılı görüntüleme performansı var. HUAWEI KİRİN 990 5G İŞLEMCİSİYLE GELİYOR Dünyanın ilk entegre 5G çipseti olarak lanse edilen ve 7nm+ işlem süreci sonucunda hazırlanan Kirin 990 5G, pek çok çipsette olduğu gibi düşük güç tüketimine karşın yüksek performans vadediyor. Bunu yaparken de yapay zekâ desteği alıyor. Haliyle gelişmiş bir ekran ve gelişmiş kameralara sahip bir sistemi performanslı şekilde çalıştırabilmek için böyle bir çipset gayet ideal. Yanında da 8GB RAM ve 256GB depolama değerleri var.

Yaptığımız oyun testlerinde, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile gibi iyi grafiklere sahip online oyunları rahatlıkla oynayabildik. Görsel kalite çok iyi ve akıcılık da fazlasıyla tatmin ediciydi. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonda Google Play Store ve Google servisleri yer almıyor. İsterseniz pek çok popüler Android oyun ve uygulamasını ise rahatlıkla indirme şansınız var. Huawei, bunun için size bazı seçenekler sunuyor. Huawei AppGallery’ye giderek pek çok yerli ve yabancı uygulamaya erişebilirsiniz. Bu mağazanın dünyanın en büyük 3. uygulama mağazası olduğunu belirtelim. GELELİM KAMERALARA Huawei P40 Pro ‘nun arka tarafında toplamda 4 kamera yer alıyor. 50MP değerde ve OIS desteği bulunan ana kamera, f1.9 açıklık değerine sahip. Bunun anlamı, kameranın düşük ışıklı koşullarda, gece çekimlerinde bile pek çok rakibine kıyasla daha iyi sonuçlar verebilmesi. 40MP değerde ultra geniş açılı kamera ile manzara çekimleri yapabilir, kalabalık anları ölümsüzleştirebilirsiniz. 12MP telefoto kamera, zoom özellikleriyle cezbediyor. 5X optik ve 10x hibrit zoom özellikleriyle size pek çok çekim detayı sunabilen kamera, toplamda 50x zoom değeriyle de adeta çok uzakları ayaklarınızın dibine kadar getirebiliyor. Tabii buna bağlı olarak kalite kayıpları yaşanması da normal.