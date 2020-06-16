Huawei P40 Pro ses donanımları sınıfta kaldı

Genellikle Çin merkezli akıllı telefon şirketlerinin iyi bir ses kalitesine sahip cihazlar ürettiği biliniyordu. Yeni model bu kriterlere pek uyumuyor diyebiliriz.

İŞTE HUAWEİ P40 PRO'NUN DXOMARK SES PUANI

Yine aynı platform üzerinden yapılan testler sonucunda, şirketin bu akıllı telefon modelinde çok iyi bir kamera puanı yakaladığı görülüyor. Kamera donanımı bu kadar iyiyken ses donanımının yeterli olmaması açıkçası hayal kırıklığı yarattı. Honor V30 Pro modelinin bir arkasına düşerek 59 puan aldı.

Genel olarak Huawei firmasının akıllı telefonları değerlendirildiğinde bu puan gerçektende düşük kaldı diyebiliriz. Firmanın Çinli akıllı telefon devleri ile yarıştığı düşünüldüğünde, herhangi bir yükseliş göstermezse, muhtemelen rekabet içerisinde ezileceği söylenebilir.

KONFERANS KAYITLARINDA İYİ AMA...

Bu cihazla ilgili çok önemli bir detay daha var. Yapılan testlerde toplantı ve konferans kayıtlarının son derece iyi bir performans sergilediği görülüyor. Yani şirket ses kaydı bakımından iyi bir cihaz üretmiş diyebiliriz. Test sonucu açıklanırken ses kaydının kusursuz bir şekilde birinci sınıf yapıldığı söylendi. DXOMARK bünyesindeki mühendisler tarafından yapılan testler %100 doğru olarak kabul ediliyor. Sizce bu cihazın ses performansı gerçekten de kötü mü?

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