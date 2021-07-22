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Huawei P50'nin ne zaman tanıtılacağı belli oldu

22.07.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylentiler, Huawei P50’nin yalnızca standart bir versiyonunu göreceğimizi ve bir “Pro” veya “Plus” modeli hakkında hiçbir bilgi bulunmadığını gösteriyor.

Huawei P50'nin ne zaman tanıtılacağı belli oldu

Huawei P50’nin teknik özellikleriyle ilgili ayrıntılar hala az olsa da, Leica’nın ilk akıllı telefonunda gördüğümüz 1 inçlik Sony kamerayı tercih edeceğine dair birkaç söylenti var. Ek olarak, telefonun Kirin 9000 yonga setini tercih edeceği de söyleniyor ancak şirket yonga üretimi sorunları çözüldüğünde Snapdragon 888 mobil platformuna geçebilir.

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Daha önceki raporlar, Huawei P50 serisinin Sony IMX800 adlı özel yapım bir Sony sensöründen yararlanacağını öne sürmüştü. Bildirildiğine göre, yeni Leica Phone 1 akıllı telefonda gördüğümüze çok benzeyen 1 inçlik bir mobil sensör olacak. Sensörün 50MP çözünürlüğe ve RYYB renk filtresine sahip olduğu bildiriliyor. Ancak bu sensör yalnızca Pro ve Pro+ modellerinde olacak. Standart P50 modelinin birincil kamerası için daha düşük kaliteli bir Sony IMX707 sensörü ile geleceği bildiriliyor.

Son sızıntılara göre Huawei P50, Sony IMX707 sensörü, Sony IMX600 sensörü ve 3x telefoto kamera dahil olmak üzere üçlü kamera kurulumuyla gelecek. Öte yandan P50 Pro’nun IMX800 sensörlü dörtlü kamera dizisi, OV64A OmniVision kamera, 5x periskop kamera ve ToF (Uçuş Süresi) sensörü içereceği bildiriliyor.

Huawei P50'nin HarmonyOS 2.0 ile geleceğini tahmin ediyoruz. Google’ın Mobil hizmetlerinin yokluğu, özellikle uluslararası pazarlarda akıllı telefon üreticisine büyük bir darbe vurdu. Şirketin Huawei P50 serisinin özelliklerini resmi olarak açıklamadığını belirtmekte de fayda var. 

İŞTE HUAWEI P50'NİN TANITIM TARİHİ

Huawei P50 ailesi planlarda bir değişiklik olmazsa 29 Temmuz günü tanıtılacak. Dolayısıyla tüm detayları öğrenmek için 29 Temmuz lansman etkinliğini beklememiz gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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