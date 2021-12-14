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Huawei P50 Pocket için tarih verildi: Geliyor!

14.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli teknoloji devi Huawei, yeni telefonu P50 Pocket için resmi duyuru yaptı. Şirket, muhtemelen ilk dikey katlanabilir akıllı telefonu olacak Huawei P50 Pocket'in tanıtım tarihini açıkladı.

Huawei P50 Pocket için tarih verildi: Geliyor!

Katlanabilir telefonlar artık bir trend haline gelmeye başladı. Konu katlanabilir telefonlar olduğunda ise aklımıza gelen markalardan biri Huawei oluyor. Şirket, Huawei Mate X ve Huawei Mate X2 gibi katlanabilir akıllı telefon modelleri ile dikkat çekiyor. Şimdi ise görünüşe bakılırsa Huawei, ilk dikey katlanabilir telefonu Huawei P50 Pocket'ı tanıtmak için geri sayıma geçmiş bulunuyor.

HUAWEI'DEN P50 POCKET DUYURUSU GELDİ

Huawei, Huawei P50 Pocket'ı tanıtmak için yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, 23 Aralık'ta gerçekleşecek. Huawei'nin paylaştığı görsel, söz konusu cihazın katlanabilir bir akıllı telefon olduğunu büyük ölçüde doğruluyor.

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GALAXY Z FLIP3'E RAKİP

Huawei'nin paylaştığı görselden yola çıkarak, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonunun, dikey katlanabilir yapıda olması ve beyaz ve altın olmak üzere en az iki renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Böylece Huawei P50 Pocket, Galaxy Z Flip3'e doğrudan doğruya rakip olacak gibi görünüyor.

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Şu an için yaklaşmakta olan Huawei P50 Pocket'ın özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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