Huawei P50 Pocket için tarih verildi: Geliyor!

Katlanabilir telefonlar artık bir trend haline gelmeye başladı. Konu katlanabilir telefonlar olduğunda ise aklımıza gelen markalardan biri Huawei oluyor. Şirket, Huawei Mate X ve Huawei Mate X2 gibi katlanabilir akıllı telefon modelleri ile dikkat çekiyor. Şimdi ise görünüşe bakılırsa Huawei, ilk dikey katlanabilir telefonu Huawei P50 Pocket'ı tanıtmak için geri sayıma geçmiş bulunuyor.
Huawei, Huawei P50 Pocket'ı tanıtmak için yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, 23 Aralık'ta gerçekleşecek. Huawei'nin paylaştığı görsel, söz konusu cihazın katlanabilir bir akıllı telefon olduğunu büyük ölçüde doğruluyor.
Compact yet powerful, that's #HUAWEIP50Pocket.— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) December 14, 2021
Coming soon. pic.twitter.com/7JKN8uL3Al
Huawei'nin paylaştığı görselden yola çıkarak, şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefonunun, dikey katlanabilir yapıda olması ve beyaz ve altın olmak üzere en az iki renk seçeneğine sahip olması bekleniyor. Böylece Huawei P50 Pocket, Galaxy Z Flip3'e doğrudan doğruya rakip olacak gibi görünüyor.
Şu an için yaklaşmakta olan Huawei P50 Pocket'ın özellikleri hakkında pek bir şey bilinmiyor.
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