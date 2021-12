Huawei P50 Pocket için tarih verildi: Geliyor!

Katlanabilir telefonlar artık bir trend haline gelmeye başladı. Konu katlanabilir telefonlar olduğunda ise aklımıza gelen markalardan biri Huawei oluyor. Şirket, Huawei Mate X ve Huawei Mate X2 gibi katlanabilir akıllı telefon modelleri ile dikkat çekiyor. Şimdi ise görünüşe bakılırsa Huawei, ilk dikey katlanabilir telefonu Huawei P50 Pocket'ı tanıtmak için geri sayıma geçmiş bulunuyor.

Huawei, Huawei P50 Pocket'ı tanıtmak için yeni bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Etkinlik, 23 Aralık'ta gerçekleşecek. Huawei'nin paylaştığı görsel, söz konusu cihazın katlanabilir bir akıllı telefon olduğunu büyük ölçüde doğruluyor.

Compact yet powerful, that's #HUAWEIP50Pocket.



Coming soon. pic.twitter.com/7JKN8uL3Al