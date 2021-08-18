Huawei P9, 5 sene sonra yeni güncelleme alacak

Son gelen raporlara göre Huawei, Huawei P9 için yeni bir yazılım güncellemesi yayınlıyor. En son sistem güncellemesi, ürün yazılımı sürümü EVA-TL00 8.0.0.558 (C01) ile birlikte geliyor ve yaklaşık 318 MB boyutunda.

İŞTE GÜNCELLEME İLE GELECEK ÖZELLİKLER

Resmi değişiklik günlüğüne göre, yeni yazılım yapısı güncellenmiş güvenlik yamalarıyla birlikte geliyor. Güncelleme ayrıca, çevrimdışı ve çevrimiçi içeriği hızlı bir şekilde aramak için ana ekranda aşağı kaydırarak erişilebilen akıllı arama işlevini optimize ederken, sistem kararlılığını da optimize ediyor.

Güncelleme, ana ekrana bir uygulama önerisi klasörü ekliyor. Ayrıca Education Center ve Link Now uygulamaları için hızlı indirme simgeleri de getiriyor. Son olarak, yeni yapı, AutoNavi ve WPS Office gibi önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırıyor. Kullanıcılar bu uygulamaları uygulama mağazasından indirebiliyor.

Ne yazık ki, Huawei P9 ‘un bu yeni güncellemeyi dünya çapındaki tüm cihazlara getirip getirmeyeceği şu an için bilinmiyor.

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