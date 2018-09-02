Huawei ve ABD arasında yaşanan kriz gündeme bomba gibi düşmüştü. Çinli şirket, ZTE ile beraber ABD pazarından çekilmeye zorlanmış ve bunun sonucunda her iki marka içinde ''ajan'' damgası yapıştırılmıştı. Ancak işler Huawei için bir tık daha zorlaşacak gibi duruyor.

Gelen bilgilere göre, mahkeme tarafından Huawei Technologies ve Huawei Device USA, PanOptis Patent Yönetimi Şirketi’nin standart-temel patentlerinden beşini ihlal etti. Bu nedenle, ABD'nin Doğu Bölge Mahkemesinde yer alan mahkeme, yaptığı duyuru ile Huawei'nin PanOptis'e 10,5 milyon dolar ödemesi kararını verdi.

Huawei para cezasına çarptırıldı!

Yaklaşık 5 yıl önce PanOptis Patent Yönetimi Şirketi, Huawei'nin patentlerini kullanması üzerine şirkete mail yollamış ve uzlaşma talebinde bulunmuş. Ancak Huawei'den bir geri dönüş olmayınca konuyu mahkemeye taşımış. Şikayete göre Huawei, tüketici sınıfı cihazlarda 4G LTE bağlantısıyla ilgili olarak toplamda 5 patenti ihlal etmiş.

Yapılan duyuruya göre, Huawei’nin patentlerini ihlal ettiği iddia edilen ürünler arasında Huawei Nexus 6P, Huawei Mate 9 ve Huawei P8 Lite gibi popüler modeller bulunuyor. Konu hakkında henüz Huawei'den bir açıklama gelmiş değil. Bakalım Huawei bu kararın ardından nasıl bir adım atacak hep beraber bekleyip göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

