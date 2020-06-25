Huawei: Pentagon'dan 'Çin ordusu teknoloji şirketini destekliyor' iddiası

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusunun teknoloji şirketi Huawei'nin de aralarında olduğu 20 Çin firmasına ya sahip olduğu ya da bu firmaları desteklediğini düşünüyor. Amerikan medyasına göre Pentagon'un hazırladığı listede güvenlik kamerası sistemi firması Hikvision, telekomünikasyon şirketleri China Telecoms ve China Mobile ile Çin Havacılık Sanayii Kurumu (AVIC) da yer alıyor. Listenin ABD'nin firmalara karşı yeni mali yaptırımlarına zemin hazırlayabileceği belirtiliyor. Pekin yönetimi uzun zamandır firmalarının Çin ve Komünist Parti tarafından kullanıldıkları iddiasını reddediyor. Listenin, Çin ordusunun hassas teknolojik bilgileri ele geçirmesini engellemek için ABD Kongresi'ndeki komiteler, ticari kuruluşlar, yatırımcılar ve Çinli firmalar ile muhtemel ortaklık kuracak firmaları bilgilendirmek için hazırlandığı anlaşılıyor. Listedeki firma sayısının artabileceği anlaşılıyor. ABD yasalarına göre Amerikan Savunma Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "sahip olduğu veya kontrol ettiği" firmaları izlemek zorunda.

Senatörlerden güncelleme çağrısı Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kongre üyeleri son aylarda Pentagon, Çin hükümetinin ya da ordusunun kontrol ettiği şirketlerin listesini yayımlamaları ve güncellemeleri konusunda baskı altındaydı. Kasım ayında, Amerikalı senatörler Tom Cotton ve Chuck Schumer, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a, 2018 İhracat Kontrol Reformu Yasası ve 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tarafından zorunlu tutulan ABD politikasını güncellemelerinin istendiği bir mektup gönderdi. Senatörler mektupta, Çin ile bağları olan teknoloji şirketlerine ABD'ye özgü hassas bilgilerin iletileceği endişesini dile getirmişti. Mektupta ABD Ticaret Bakanlığı'nın neden iki yasa tarafından zorunlu kılınan ihracat kontrol incelemelerini tamamlamak için "yavaş olduğu" da sorgulandı. Senatörler, Çin Komünist Partisi'nin ABD teknolojisini askeri uygulamalarla çalıp çalmadığını ve Çinli şirketlerin gelişmekte olan sivil teknolojileri askeri amaçlar için kullanıp kullanmadığını değerlendirmek için incelemelerin yapılması gerektiğini vurguladılar.