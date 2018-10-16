Huawei S-pen desteğini sunabilir

Huawei’nin yeni Mate serisi modellerini tanıtmasına artık sayılı saatler kaldı. Uzun bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden Mate 20 cihazları nihayet açığa çıkacak. Çinli üretici, 16 Ekim’de Mate 20, Mate 20X ve Mate 20 Pro olmak üzere 3 yeni telefon tanıtacak.

Huawie Mate 20 ve Mate 20 Pro zaten uzun bir süredir gündemdeydi. Fakat Huawei Mate 20X, geçtiğimiz hafta ortaya çıkmış ve telefonun oyun odaklı bir yapıya sahip olacağı belirtilmişti. Şimdi ise Mate 20X hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Geçtiğimiz gün sızdırılan bir görsel, Huawei Mate 20X’in S-Pen desteğine sahip olacağına dair söylentilerin ortaya atılmasına neden oldu. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere sol tarafta iki, sağ tarafta ise bir Mate 20 cihazı görülüyor. Muhtemelen sol taraftaki ikili Mate 20 ve Mate 20 Pro modelleri. Sağ tarafta tek başına duran ise oyun odaklı olan Mate 20X modeli. Burada dikkat edilmesi gereken unsur ise, Mate 20X’in yanında bulunan S-Pen. Bu stylus, Mate 20X’in S-Pen desteği ile geldiği yönünde söylentilere neden oldu.