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Huawei S-pen desteğini sunabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Huawei’nin 16 Ekim’de tanıtacağı yeni Mate serisi telefonları hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son sızıntılara göre Huawei Mate 20X, S-Pen desteğiyle gelebilir.

Huawei S-pen desteğini sunabilir

Huawei’nin yeni Mate serisi modellerini tanıtmasına artık sayılı saatler kaldı. Uzun bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden Mate 20 cihazları nihayet açığa çıkacak. Çinli üretici, 16 Ekim’de Mate 20, Mate 20X ve Mate 20 Pro olmak üzere 3 yeni telefon tanıtacak.

Huawie Mate 20 ve Mate 20 Pro zaten uzun bir süredir gündemdeydi. Fakat Huawei Mate 20X, geçtiğimiz hafta ortaya çıkmış ve telefonun oyun odaklı bir yapıya sahip olacağı belirtilmişti. Şimdi ise Mate 20X hakkında yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Geçtiğimiz gün sızdırılan bir görsel, Huawei Mate 20X’in S-Pen desteğine sahip olacağına dair söylentilerin ortaya atılmasına neden oldu. Bahse konu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.

Görüldüğü üzere sol tarafta iki, sağ tarafta ise bir Mate 20 cihazı görülüyor. Muhtemelen sol taraftaki ikili Mate 20 ve Mate 20 Pro modelleri. Sağ tarafta tek başına duran ise oyun odaklı olan Mate 20X modeli. Burada dikkat edilmesi gereken unsur ise, Mate 20X’in yanında bulunan S-Pen. Bu stylus, Mate 20X’in S-Pen desteği ile geldiği yönünde söylentilere neden oldu.

Kalemin Mate 20X’in içine girmeyecek kadar büyük olduğunu görüyoruz. Yani Note serisindeki gibi bir durum söz konusu olamaz. Yine de tüm bunların bir tahminden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Keza S-Pen desteği tüm Mate modelleri için de gelebilir. Ya da hiç biri için S-Pen desteği sunulmayabilir. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei S-pen Huawei teknoloji

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