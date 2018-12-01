Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Akıllı telefon pazarında muazzam bir rekabet mevcut. Bu rekabet bazen oldukça acımasız bir hal alabiliyor. Malum, uzun bir süredir Samsung’un ekranda kamera deliğiyle gelecek olan yeni Infinity-O isimli tasarım çizgisi üzerinde çalıştığını konuşuyoruz. Hatta Galaxy S10’un da bu tasarımla geleceğini sizlerle paylaşmıştık.

Eğer herşey planlandığı şekilde gitseydi, Samsung ekranda kamera deliğiyle gelen bu tasarım çizgisini kullanan ilk şirket olacaktı. Fakat Huawei’nin son hamlesiyle, Güney Koreli teknoloji devinin planları adeta alt üst oldu.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir posterde Huawei’nin Infinity-O tasarımına birebir benzeyen tasarıma sahip yeni bir akıllı telefon duyuracağını öğrenmiştik. Nitekim geçtiğimiz gün bu gizemli modele ilişkin yeni bir poster daha yayınlandı. Yayınlanan posterde “Aralık’ta geleceğe bakmak için bir adım daha atalım” yazıyor. Ayrıca uzay boşluğunda dikkat çeken yuvarlak nokta da muhtemelen ekranda yer alan kamera deliğini temsil ediyor.

Şimdi tüm gözler Huawei’nin Aralık ayında gerçekleştireceği özel etkinliğe çevrilmiş durumda. Muhtemelen Çinli üretici Samsung’un Infinity-O tasarımına benzer bir telefonla karşımıza çıkacak. Huawei’nin bu hamlesi sonrası Samsung’dan nasıl bir cevap geleceği de ayrı bir merak konusu. Sonuç olarak bekleyip göreceğiz.

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