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Huawei, sürücüsüz otomobil teknolojisi için tarih verdi

11.06.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ürünleri imalatçısı Çinli Huawei Technologies, sürücüsüz otomobil teknolojisini 2025'e kadar geliştirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Huawei, sürücüsüz otomobil teknolojisi için tarih verdi

ABD'nin yaptırımları karşısında iş kollarını çeşitlendirmeye çalışan Çinli teknoloji şirketinin üst düzey yöneticilerinden Wang Jun, "Ekibimizin hedefi tümüyle sürücüsüz otomobillere 2025'te ulaşmak" dedi.

Çin'de çok sayıda startup, otomobil imalatçısı ve internet arama motoru Baidu gibi büyük teknoloji şirketleri taşımacılık sanayisine büyük bir değişim getirmesi beklenen otonom araç sistemleri konusundaki çalışmalarını hızlandırmaktalar.

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HUAWEI'NİN GÖZÜ ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA

Huawei, küresel akıllı telefon faaliyetlerinin ABD'nin yaptırımlarından zarar görmesi sonrasında akıllı elektrikli araçlara yönünü çevirdi. ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump, Huawei'yi ABD'nin ulusal güvenliğine bir tehdit olarak nitelemişti.

(Reuters)

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Huawei
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