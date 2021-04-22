HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei tablet ailesini genişletti

Huawei tablet ailesini genişletti

22.04.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, Japonya’da HUAWEI MatePad 10.4 inç, MatePad T 10 ve MatePad T 10s tabletlerini satışa çıkardı. Daha önce var olan MatePad 10.4 inç ise bazı güncellemeler aldı. Cihazların kısa süre içinde global pazarda da satışına başlanılacak.

Huawei tablet ailesini genişletti

Her şeyden önce Huawei’nin lansmanını yaptığı ürünlerin Japonya fiyatlarına bir göz atalım.

  • HUAWEI MatePad 10.4 (Wi-Fi, 64 GB) – 33.880 Yen (313 ABD Doları)
  • HUAWEI MatePad T 10 (Kablosuz, 32 GB) – 23.980 Yen (220 ABD Doları)
  • HUAWEI MatePad T 10s (Wi-Fi, 32 GB) – 27.280 Yen (252 ABD Doları)

Tabletler 23 Nisan Cuma günü Japonya’da piyasaya sürülecek. Kullanıcılar bunları Huawei resmi web sitesinden satın alabilir. Buradan satın alan kullanıcılar, hediye olarak bir Huawei kılıfı alacaklar.

h1-1-696x404

HUAWEI MATEPAD 10.4 ÖZELLİKLERİ

Yeni MatePad 10.4 modeli yonga seti, depolama ve daha pek çok konuda yükseltmelerle birlikte geliyor. Cihaz, 2000 × 1200 piksel çözünürlüğünde, 10.4 inç 2K tam görünümlü bir IPS ekrana sahip.

Bu ekran, yaklaşık 470 nit maksimum parlaklığa, yüzde 84 ekran-gövde oranına ve okurken daha iyi konfor için eBOOK modu gibi özelliklere sahip.

MatePad 10.4 inç Wi-Fi modelinde bir Kirin 820 yonga seti bulunuyor ve Wi-Fi 6 bağlantısı gibi özellikler yer alıyor.

Kirin 820, 4GB RAM ve 64GB depolama ile eşleştirilmiş. Ayrıca yeni modelde depolamayı MicroSD kart ile 512GB’a kadar genişletebilirsiniz.

MatePad 10.4, biri ön ve bir arka tarafta olmak üzere iki adet 8 MP kamera sensörüne sahip. Ayrıca surround ses için 4 mikrofon ve Harmon Kardon destekli dörtlü hoparlör var.

Diğer özellikler arasında 22.5W hızlı şarj destekli 7.250mAh pil, Type-C kablosu, GPS, GLONASS, Beidou, Bluetooth 5.1, HUAWEI M-Pencil uyumluluğu ve Android 10 OS tabanlı EMUI 10.1’i çalıştırma sayılabilir.

Son olarak, MatePad 10.4 Gri renkte geliyor, tablet 245x155x7.4 mm ölçülerinde ve yaklaşık 460 gram ağırlığında (pil ile birlikte).

HUAWEI MATEPAD T 10 VE MATEPAD T 10S'İN ÖZELLİKLERİ

Huawei MatePad T 10 ve MatePad T 10s, yonga seti, pil, depolama gibi birçok ortak özelliğe sahip. Bununla birlikte, ekran ve boyutlar, ses gibi birkaç alanda farklılık gösteriyor.

MatePad T 10 9.7 inçlik 1280 × 800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor ve ekran IPS teknolojisine sahip. MatePad T 10s ise 1920 × 1200 piksel çözünürlüğünde 10.1 inç IPS ekrana ev sahipliği yapıyor.

MatePad T 10’da yalnızca İvmeölçer sensörü bulunurken, T 10’larda İvmeölçer, Ortam ışığı ve yakınlık sensörleri bulunuyor. Bir sonraki büyük fark, içerideki hoparlörler, ancak her ikisinin de mikrofonlu stereo hoparlörleri olmasına rağmen, yalnızca MatePad T 10’lar Harmon Kardon tarafından destekleniyor.

Bunun dışında her iki tablet de Kirin 710A sekiz çekirdekli yonga seti, 2GB RAM, 32GB depolama, 512GB’a kadar microSD kart ile depolama genişletme, 5MP arka ve 2MP selfie kamera, 5.100mAh pil, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 gibi benzer özelliklere sahip ve Android 10 OS tabanlı EMUI 10.1’i çalıştırıyor.

Gelecekteki Huawei akıllı saatleri tansiyon ve şeker ölçümü yapabilir!Gelecekteki Huawei akıllı saatleri tansiyon ve şeker ölçümü yapabilir!

Ekran farkına rağmen, her iki tablet de aynı alüminyum alaşımlı gövdeye, Deep Sea Blue rengine sahip. Tabletler 240x159x7.9mm ölçülerinde ve 450 gram ağırlığındalar.

Erşan Kuneri dizisinin oyuncuları bakın kimlerden oluşacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Honor Play 5T Life duyuruldu! İşte özellikleriHonor Play 5T Life duyuruldu! İşte özellikleri
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Huawei Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Ünlü şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma alındı

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

"Allah’ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni ölü bulundu

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Biden davet etmişti! Bugün başlıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.