Huawei tablet ailesini genişletti

MatePad 10.4, biri ön ve bir arka tarafta olmak üzere iki adet 8 MP kamera sensörüne sahip. Ayrıca surround ses için 4 mikrofon ve Harmon Kardon destekli dörtlü hoparlör var.

Kirin 820, 4GB RAM ve 64GB depolama ile eşleştirilmiş. Ayrıca yeni modelde depolamayı MicroSD kart ile 512GB’a kadar genişletebilirsiniz.

MatePad 10.4 inç Wi-Fi modelinde bir Kirin 820 yonga seti bulunuyor ve Wi-Fi 6 bağlantısı gibi özellikler yer alıyor.

Bu ekran, yaklaşık 470 nit maksimum parlaklığa, yüzde 84 ekran-gövde oranına ve okurken daha iyi konfor için eBOOK modu gibi özelliklere sahip.

Yeni MatePad 10.4 modeli yonga seti, depolama ve daha pek çok konuda yükseltmelerle birlikte geliyor. Cihaz, 2000 × 1200 piksel çözünürlüğünde, 10.4 inç 2K tam görünümlü bir IPS ekrana sahip.

Tabletler 23 Nisan Cuma günü Japonya’da piyasaya sürülecek. Kullanıcılar bunları Huawei resmi web sitesinden satın alabilir. Buradan satın alan kullanıcılar, hediye olarak bir Huawei kılıfı alacaklar.

Her şeyden önce Huawei’nin lansmanını yaptığı ürünlerin Japonya fiyatlarına bir göz atalım.

Diğer özellikler arasında 22.5W hızlı şarj destekli 7.250mAh pil, Type-C kablosu, GPS, GLONASS, Beidou, Bluetooth 5.1, HUAWEI M-Pencil uyumluluğu ve Android 10 OS tabanlı EMUI 10.1’i çalıştırma sayılabilir.

Son olarak, MatePad 10.4 Gri renkte geliyor, tablet 245x155x7.4 mm ölçülerinde ve yaklaşık 460 gram ağırlığında (pil ile birlikte).

HUAWEI MATEPAD T 10 VE MATEPAD T 10S'İN ÖZELLİKLERİ

Huawei MatePad T 10 ve MatePad T 10s, yonga seti, pil, depolama gibi birçok ortak özelliğe sahip. Bununla birlikte, ekran ve boyutlar, ses gibi birkaç alanda farklılık gösteriyor.

MatePad T 10 9.7 inçlik 1280 × 800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile geliyor ve ekran IPS teknolojisine sahip. MatePad T 10s ise 1920 × 1200 piksel çözünürlüğünde 10.1 inç IPS ekrana ev sahipliği yapıyor.

MatePad T 10’da yalnızca İvmeölçer sensörü bulunurken, T 10’larda İvmeölçer, Ortam ışığı ve yakınlık sensörleri bulunuyor. Bir sonraki büyük fark, içerideki hoparlörler, ancak her ikisinin de mikrofonlu stereo hoparlörleri olmasına rağmen, yalnızca MatePad T 10’lar Harmon Kardon tarafından destekleniyor.