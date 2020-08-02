Huawei Talkband B6 uçuk fiyatıyla ortaya çıktı

Giyilebilir teknoloji sektöründeki ağırlığını arttırmayı planlayan Huawei geçtiğimiz gün yeni akıllı bilekliğini tanıttı. Talkband serisinin yeni modeli iyileştirilmiş özellikleri ve uzayan pil ömrü ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Bilindiği üzere talkband serisi gelen aramalarda kulaklığa dönüşerek görüşmeleri bileklik üzerinden gerçekleştirmenizi sağlayan bir mekanizmaya sahip. Huawei Talkband modellerinin bu özellikleri nazarında alanında tek olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei’nin yeni bilekliği 1.53 inçlik kavisli AMOLED ekranla geliyor. 188 x 460 piksel çözünürlüğündeki bu ekran oldukça kullanışlı diyebiliriz. Android 4.4+ ya da iOS 9.0 üzeri tüm modellerle uyumlu olan Talkband B6 120 mAh’lık bataryayala geliyor. 3 gün pil ömrü sunan kulaklığın fiyatı ise beklenenin biraz üzerinde. Kalp atış hızı ve kandaki oksijen oranını da ölçebilen Huawei Talkband B6 Çin’de 1000 yuanlık fiyatla satışa sunulacak.

1000 yuan hali hazırda 1000 TL’ye denk geliyor. Demek ki bu kulaklığın ülkemizdeki fiyatı da 1500 TL civarında olacak. Açıkçası bu fiyatlara Huawei ve Honor’ın hayli kullanışlı akıllı saat modelleri bulunuyor. Dolayısıyla Talkband B6’nın mevcut fiyat etiketiyle ülkemizde başarılı olması zor görünüyor.

Gerçi ülkemizde satışa çıkan eski Talkband modelleri de çok ucuz değildi. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.

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