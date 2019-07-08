Huawei teknoloji tırı Ordu’da

Ordu Büyüşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in dijital alanda ‘akıllı şehir’ projesi kapsamında 2 ay önce Ordu Büyüşehir Belediyesi ile Turkcell ortaklığında akıllı şehir protokolü imzalayan Huawei, teknoloji tırını İstanbul ve Ankara’nın ardından Ordu’ya gönderdi.

Huawei’nin global 5G etkinlikleri kapsamında, Türkiye’ye gelen 5G teknoloji tırı Ordu’ya geldi. Sadece on günlüğüne Türkiye’de kalacak olan tır, İstanbul ve Ankara’dan sonra sadece Ordulu vatandaşlar ile buluştu. Ordu’daki teknoloji severler Huawei’nin 5G teknolojisini incelemelerini yanı sıra, 5G ile ilgili kullanım senaryolarını deneyimleme fırsatı bulacak. Teknoloji tırın, gelecekte fiber hızda internete bağlanacak 5G kullanıcı terminalleri ile sanal gerçeklik gözlüğü ile bilgisayara gerek kalmadan bulut üzerinden oyun oynanabilecek teknoloji tanıtılacak. Ayrıca teknoloji tırını ziyaret edecek olanlar 5G hızında karar alabilen robot kaleciye gol atmayı deneyebilecek.

“Ordu akıllı şehir olma yolunda ilerliyor”

Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun teknolojik bir yolculuğa çıktığını belirtti. Ordu’da, teknoloji alanında dijital bir dönüşüm içerisinde olduklarını aktaran Başkan Güler, “Akıllı şehir yapıyoruz. Hayatımız daha kolay olacak, dünyanın her yeri ile kesintisiz ve en modern usul ile çalışmalarımızı yapacağız. Bunun için de Huawei gibi dünyanın dev şirketinin temsilcileri Ankara ve İstanbul’un dışında Türkiye’de Ordu’yu seçtiler. Önemli yöneticileri ile birlikte Ordu’ya bir çıkartma yaptılar” dedi.