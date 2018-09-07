Huawei testlerde hile yaptı!

Cep telefonu üreticisi Huawei ve alt markası Honor, hile yaptıkları gerekçesiyle 3DMark testlerinden çıkarıldı. Geçtiğimiz yıllarda farklı telefon üreticilerinin de yaptığı bu hile AnandTech isimli teknoloji sitesi tarafından ortaya çıkarıldı. Sitenin iddialarına karşı iddiaları yalanlamayan bir açıklama yapan Huawei, kafaları karıştırmıştı.

Huawei ve Honor testlerde hile yaptı



Yapılan hile ile telefonların belli testlerde daha fazla puan alması sağlandığı iddia edildi. Buna göre Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Nova 3 ve Honor Play modellerinin testlerinde hile yapıldı ve daha fazla puan alınması sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan 3DMark'ı geliştiren şirket UL, bu markanın telefonlarının listeden çıkarıldığını duyurdu. Geçmişte Smasung ve OnePlus gibi markaların da bu tarz hileler yaptıkları ortaya çıkmış ve benzer şekilde bu markalar da testlerden çıkarılmıştı.

Huawei'nin açıklaması

Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yapan Huawei, dolaylı da olsa test sonuçlarını manipüle ettiğini onaylamış oldu: