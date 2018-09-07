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Huawei testlerde hile yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.09.2018 11:46 | Son Güncelleme

Telefon testlerinde hile yaptığı ortaya çıkan Huawei ve onun alt markası Honor, 3DMark listesinden çıkarıldı.

Huawei testlerde hile yaptı!

Cep telefonu üreticisi Huawei ve alt markası Honor, hile yaptıkları gerekçesiyle 3DMark testlerinden çıkarıldı. Geçtiğimiz yıllarda farklı telefon üreticilerinin de yaptığı bu hile AnandTech isimli teknoloji sitesi tarafından ortaya çıkarıldı. Sitenin iddialarına karşı iddiaları yalanlamayan bir açıklama yapan Huawei, kafaları karıştırmıştı.

Huawei ve Honor testlerde hile yaptı

Yapılan hile ile telefonların belli testlerde daha fazla puan alması sağlandığı iddia edildi. Buna göre Huawei P20 Pro, Huawei P20, Huawei Nova 3 ve Honor Play modellerinin testlerinde hile yapıldı ve daha fazla puan alınması sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan 3DMark'ı geliştiren şirket UL, bu markanın telefonlarının listeden çıkarıldığını duyurdu. Geçmişte Smasung ve OnePlus gibi markaların da bu tarz hileler yaptıkları ortaya çıkmış ve benzer şekilde bu markalar da testlerden çıkarılmıştı.
Huawei'nin açıklaması

Konuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yapan Huawei, dolaylı da olsa test sonuçlarını manipüle ettiğini onaylamış oldu:

Benchmark skorları yerine her zaman kullanıcı deneyimine önem veriyoruz. Yapılan testler her zaman kullanıcı deneyimleri ile örtüşmüyor olabilir. Akıllı telefonlarımız; CPU, GPU ve NPU dahil olmak üzere donanımın performansını optimize etmek için yapay zeka gibi gelişmiş teknolojileri kullanıyor. Bu teknolojiler de uygulamaya göre farklı performans verilmesini sağlıyor.

Grafik olarak yoğun ve işlemciyi zorlayacak bir oyun oynandığında donanımın tüm özelliklerini kullanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi ortaya çıkar. Ancak internette gezinmek gibi yoğun olmayan uygulamalarda yeterli performansı veren bir deneyim sunar. Cihazlar, bir kıyaslama uygulamasını anlayıp yüksek performans moduna uyum sağlar ve optimum performans gösterir. Ayrıca kullanıcıların da ihtiyaç duyduklarında modu değiştirebilmeleri için yeni bir erişim izni uygulamasını geliştirmeyi planlıyoruz.

Huawei, endüstri lideri olarak, kullanıcı deneyimini doğru bir şekilde değerlendirebilecek en iyi kıyaslama standartlarını bulmak için iş ortakları ile çalışmaya oldukça isteklidir.

Telefon testleri ne işe yarar?

Sentetik test olarak bilinen bu tarz testler telefonların gerçek hayattaki gücünü tam olarak yansıtmıyor. Sektörde 3DMark, AnTuTu ve PCMark gibi birçok sentetik test platformu bulunuyor. Bu platformlar bir sıralama yapmak, genel olarak fikir vermek için sektörde kullanılıyor. Biz de teknolojioku olarak telefon testlerinde bu tarz test sonuçlarını kullanıyoruz. Fakat bu testlerin gerçek hayatı birebir yansıtmadığını da her zaman hatırlatıyoruz.

Kaynak: Teknolojioku


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Huawei Honor

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