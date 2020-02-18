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Huawei Türkiye'den geliştiricilere 50 milyon TL destek primi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.02.2020 18:22 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Huawei Developer Day (HDD) etkinliğinde şirketler ve geliştiriciler ile bir araya gelen Huawei, Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) gelişimi için 50 milyon TL yatırım yapacak.

Huawei Türkiye'den geliştiricilere 50 milyon TL destek primi

Çok sayıda geliştirici ve içerik sağlayıcının katılımı ile birlikte Türkiye’nin önemli markaları arasında yer alan Turkcell, DenizBank, Netmera ve Mobiscus firmalarının HMS süreci hakkındaki deneyimlerini paylaştıkları HDD’de ayrıca Türk geliştiricilere ayrılan ödenek, bonus ve ödüller açıklandı.

HMS, tüketicileri, yazılım geliştiricileri ve içerik sağlayıcıları yakından ilgilendiren bir konu. Huawei Mobil Servisleri’nin yerli uygulama geliştiricileri arasında kullanımının artırılması, şirketin 2020 stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Huawei Türkiye’nin,geliştiriciler ve tüketiciler arasında HMS’i yaygınlaştırması için ayırdığı bütçe de günün önemli konu başlıklarından biri oldu.

"TÜRKİYE, AR-GE MERKEZİ ÜSSÜ OLACAK"

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang yaptığı konuşmada, “Huawei Mobil Servisleri, yüksek performanslı Huawei akıllı telefonların verimli kullanımı için önemli bir platform olacaktır. Bu bağlamda, Huawei AppGallery'i en iyi şekilde geliştirmek için uygulama geliştiricilerle çalışma ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Tüm dünyadaki akıllı telefon kullanıcılarına daha kaliteli, ücretsiz ve zengin bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. Huawei Mobil Servisleri daha akıllı, daha hızlı ve daha sorunsuz bir uygulama deneyimi sunacak. Huawei Türkiye olarak şunu da paylaşmaktan gurur duyuyoruz ki, bu projede Huawei'nin ikinci en büyük Ar-Ge merkezinden yüzlerce Türk mühendis, sadece bu ülkede değil tüm dünyaya yönelik olarak HMS dağıtımının kodlanması ve teknik desteği için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye, HMS gelişimi için dünyanın merkez ülkelerinden biri oldu ve yine Türkiye denizaşırı ülkeler için Ar-Ge Merkezi üssü olacak. Ve size, Türkiye için hali hazırda 50 milyon TL destek primi ayırdığımızı söylemek istiyorum” dedi.

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Eko Sistem İş Geliştirme Müdürü Kaan Arlı yaptığı sunumda, “1+8+N uzun dönem stratejisi, üçüncü parti şirketlerin de iştirakleri ile birlikte çok daha geniş ve kapsamlı bir hale gelecek” dedi. Huawei Mobile Servisleri’nin ülkemizde yaygınlaşması için yapılacak çalışmalardan bahseden Kaan Arlı, yazılım geliştirici şirketlerin, uygulamalarında yapması gereken teknik geliştirmeler ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Kaan Arlı, son olarak Huawei Mobil Servisleri ile hem tüketicilerin, hem şirketlerin hem de Huawei’nin yepyeni bir deneyime tanıklık edeceğini belirtti.

"EN HIZLI ŞEKİLDE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Ekosistem İş Geliştirme Direktörü Ersin Çelik ve İş Geliştirme Müdürü Cenk Ertem, en hızlı şekilde Huawei Mobil Servisleri entegrasyonları çalışmalarına başlanılacağını ve ilk partnerlerinden birinin Mynet olacağını belirtti.
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Huawei Mobil Servisler Dijital Pazarlama Müdürü Ana Violante ise yaptığı sunum ile Huawei Asistan servisi üzerinde büyük önem taşıyan Huawei Ability Gallery (HAG) hakkında detayları bilgileri geliştirici şirketler ve basın mensupları ile paylaştı.

Konferans katılımcıları HMS entegrasyon sürecini, workshop alanları ile canlı olarak da deneyimleme fırsatı buldu. Katılımcılar, canlı kodlama oturumu ile uygulamaların HMS ile nasıl entegre edildiği konusunu uzman yazılım mühendisleri ile deneyimleme fırsatı buldu. Geliştiriciler, HMS Core'u kullanarak ürünlerini Huawei ekosistemine nasıl kolayca entegre edebileceklerini ve Huawei'nin ortaklarının uygulamalarını AppGallery'den indirilebilir hale getirecek araçları incelediler.

Huawei Ar&Ge ekibi içinde kurulan DTSE (Developer Technical Support Engineer) takımı ise HMS çatısı altında bulunan servisler hakkında kodlama seviyesinde bilgiler verdi. Marka tarafından oluşturulan Huawei AI gibi yenilikleri sundu. HMS Core servisleri, Huawei Uygulama İçi Satın Alma, Huawei Konum vb. servisleri kullanarak uygulamaya giriş yapma gibi temel hizmetlerin ayrıntıları sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei Developer Day yatırım

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