HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei ve Honor MediaTek’i tercih edecek iddiası

Huawei ve Honor MediaTek’i tercih edecek iddiası

27.11.2020 11:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Huawei ve Honor MediaTek’i tercih edecek iddiası

Huawei ve Honor, Kirin yonga seti üretemedikleri için MediaTek Dimensity 1000+ yonga setine geçiş yapacak gibi görünüyor.

Huawei, akıllı telefon işini etkileyen birçok yaptırıma maruz kaldı. Geçtiğimiz günlerde Huawei, Honor alt markasını satmış ve kendine bir çıkış yolu aramaya başlamıştı. Şu anda Huawei’nin en büyük sorunu aslında yonga setleri. ABD yaptırımları, şirketin TSMC ile iş yapmasını durdurmuştu. Bu yaptırımlarla TSMC, Huawei’nin en son amiral gemisi çiplerini üretemez hale gelmişti. Huawei, Qualcomm ve MediaTek gibi değil. Firma sadece çip tasarlıyor, bu çipleri üretmiyor. Bu yüzden Kirin için umutlar tükendi gibi görünüyor. Huawei ve Honor’un çıkış yolu ise MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti olabilir.

HUAWEİ DİMENSİTY 1000+'A MI GEÇİYOR?

Çip yoksa, Huawei akıllı telefon üretemez. Bu yüzden Huawei’nin 15 Eylül'deki yasaklama kararından önce MediaTek'e büyük bir sipariş verdiğine dair haberler vardı. Yasak yürürlüğe girmeden önce MediaTek’in bu Dimensity çiplerini teslim ettiği yönünde spekülasyonlar da ortaya çıkmıştı.
Bugün ise DigitalChatStation’dan Huawei ve Honor’un gelecekte Dimensity 1000+ yonga setli yeni telefonlara sahip olacağına dair haberler gelmeye başladı. Bu cihazlar en erken 2021 yılında satışa sunulacak gibi duruyor.

Yapılan bu anlaşma eğer doğruysa, yakında Dimensity çipli çok sayıda Huawei 5G akıllı telefon göreceğiz anlamına geliyor. MediaTek'in geliri üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 44,7 artışla 3,3 milyar dolara ulaştı. Net karı, yıllık yüzde 93.7 artışla 467 milyon dolar oldu.

Huawei P50 Pro tasarımından ilk görsel!Huawei P50 Pro tasarımından ilk görsel!

MediaTek, Huawei’ye giriş seviyesi akıllı telefon çipleri tedarik ediyor. Bununla birlikte, bu yıl, orta sınıf ve amiral gemisi çiplere olan talep ve arz, karını artırdı. Ağustos sonunda, MediaTek’in Amerika Birleşik Devletleri’ne başvurduğunu ve Huawei için iş yapmak istediğini de belirtelim.

Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Sınav sorularını paylaşanlara...Sınav sorularını paylaşanlara...
Samsung'tan çizimlere saklanmış büyük ipucu!Samsung'tan çizimlere saklanmış büyük ipucu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık hamlesi

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

Trump'tan Beyaz Saray açıklaması

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Uzaktan eğitim sürecinde dijital ayak izine dikkat

Uzaktan eğitim sürecinde dijital ayak izine dikkat

Redmi Note 8 Pro MIUI V12.0.5.0 güncellemesi aldı

Xiaomi'nin popüler telefonu için güncelleme müjdesi!

Hem katlanır hem de kıvrılır: Samsung'tan çizimlere saklanmış büyük ipucu!

Samsung'tan çizimlere saklanmış büyük ipucu!

Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön satışa sundu! İşte fiyatlar

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Türkiye'de! İşte fiyatlar

Uygun fiyatlı akıllı saat Redmi Watch tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Hem pil ömrüyle hem de fiyatıyla şaşırtan akıllı saat tanıtıldı!

Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 4G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Marka tarihinde bir ilk! Resmen tanıtıldılar

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.