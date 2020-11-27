Huawei ve Honor MediaTek’i tercih edecek iddiası

Huawei, akıllı telefon işini etkileyen birçok yaptırıma maruz kaldı. Geçtiğimiz günlerde Huawei, Honor alt markasını satmış ve kendine bir çıkış yolu aramaya başlamıştı. Şu anda Huawei’nin en büyük sorunu aslında yonga setleri. ABD yaptırımları, şirketin TSMC ile iş yapmasını durdurmuştu. Bu yaptırımlarla TSMC, Huawei’nin en son amiral gemisi çiplerini üretemez hale gelmişti. Huawei, Qualcomm ve MediaTek gibi değil. Firma sadece çip tasarlıyor, bu çipleri üretmiyor. Bu yüzden Kirin için umutlar tükendi gibi görünüyor. Huawei ve Honor’un çıkış yolu ise MediaTek Dimensity 1000+ yonga seti olabilir.

HUAWEİ DİMENSİTY 1000+'A MI GEÇİYOR?

Çip yoksa, Huawei akıllı telefon üretemez. Bu yüzden Huawei’nin 15 Eylül'deki yasaklama kararından önce MediaTek'e büyük bir sipariş verdiğine dair haberler vardı. Yasak yürürlüğe girmeden önce MediaTek’in bu Dimensity çiplerini teslim ettiği yönünde spekülasyonlar da ortaya çıkmıştı.

Bugün ise DigitalChatStation’dan Huawei ve Honor’un gelecekte Dimensity 1000+ yonga setli yeni telefonlara sahip olacağına dair haberler gelmeye başladı. Bu cihazlar en erken 2021 yılında satışa sunulacak gibi duruyor.