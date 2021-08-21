Huawei Watch 3 Pro fiyatı ile tüm gözleri üzerine çekti

Fakat bu sene gelen Huawei Watch 3 ve Watch 3 Pro ile birlikte bu durum değişti. Çinli üretici Watch 3’ü Türkiye 4999 TL gibi bir etiketle satışa sundu. Watch 3 Pro’nun fiyatı ise yaklaşık olarak 5600 TL. Yani alışılmışın hayli üzerinde fiyatlardan bahsediyoruz.

Hali hazırda Samsung ve Apple gibi üreticilerin dahi satışa sunduğu saatler için bu kadar yüksek fiyatlar talep etmediğini biliyoruz. Peki Huawei neden böyle bir hamlede bulundu?

Hemen belirtelim. Huawei Watch Pro öyle muazzam bir yenilik vaat etmiyor. Yani diğer saatlerde olmayıp, Huawei Watch Pro’da olan devrim niteliğinde bir yenilik yok.

Elbette eSIM desteği, Safir Cam kaplama, vucut ısısı özelliği, telefon görüşme yapabilmesi ve uygulama desteğine sahip olması oldukça büyük bir avantaj. Bu üründe bir akıllı saat’de olabilecek her türlü teknoloji ve özellik kullanılmış durumda. Buna ek olarak malzeme kalitesi gerçekten üst seviyede. Watch 3 ailesi bu alanda belli ki zirveye oynuyor ve birçok kişiye göre de zirvedye yerleşmiş durumda. Tek dezavantajı kuşkusuz alışılagelmiş fiyatı.

Huawei’nin yeni akıllı saatleri için bu kadar yüksek etiketler belirlenmiş olması birçok kişiye pek mantıklı görünmüyor. Ama aynısını Apple yapsaydı bu çok doğal karşılanacaktı.

Kullanıcılarının bu tepkileri önümüzdeki süreçte Huawei’nin bu saatlerinin fiyatını düşürmesine yol açabilir. Çünkü bu fiyatlardan Watch 3 ve Watch 3 Pro’nun başarılı olması gerçekten çok zor.

Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Belki kullanıcılar işciliği, malzeme kalitesini, fonksiyonelliği ve kullanımını göz önünde bulundurarak, Huawei’nin bu yeni saatleri için bu fiyatı ödemeye razı olurlar.

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