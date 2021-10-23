Huawei Watch ailesi genişliyor

Son sızıntılar ile beraber, model numarası, takma ad ve Bluetooth bağlantı standartları dahil olmak üzere Huawei Watch GT 3 serisi hakkında birkaç ayrıntı daha kesinleşti. JPT-B19 model numarasına sahip Watch GT 3, Bluetooth 5.2’yi destekleyecek.

Huawei ayrıca 28 Ekim’de Watch GT 3 ile birlikte GT Runner saatini piyasaya sürecek. RUN-B19 model numarasına sahip ve GT 3’ün spor versiyonudur. Bu nedenle, daha iyi dayanıklılık dahil olmak üzere sporla ilgili birkaç özellikle gelebilir.

Bunun dışında Bluetooth SIG sertifikasyon web sitesi tarafından başka bir ayrıntı ortaya çıkmadı. Ancak Huawei’nin etkinlik teaser’ı, Watch GT 3 ile neler bekleyebileceğimize dair bize bir fikir verdi ve dairesel bir kadrana sahip olacağını gösterdi.

Huawei APAC Sonbahar başlama etkinliği de Huawei Nova 9 serisi telefonları ve Huawei MateBook 14s dizüstü bilgisayarı da tanıtması bekleniyor.

Huawei Nova 9 telefonunun 6.57 inç 120Hz OLED ekran, Snapdragon 778G SoC’u ve 50MP dört kamera kurulum özelliklerine sahip. Pili 4.300 mAh boyutundadır ve görünüşe göre 66W hızlı şarjı destekliyor. Huawei MateBook 14s spor 3 boy oranına sahip bir 2.5K dokunmatik fullview Ekran: 2. En yeni 11. Nesil Intel Core İşlemci tarafından destekleniyor.

Vikingler Amerika’yı Christopher Columbus’tan 500 yıl önce keşfetmiş!



