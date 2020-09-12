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Huawei Watch Fit, bir spor bilekliği kadar hafif

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.09.2020 10:57 | Son Güncelleme

Huawei Watch GT 2 ile birlikte tanıtılan Huawei Watch Fit ,yuvarlak dikdörtgen saat yüzü tasarımına sahip ilk Huawei spor akıllı saati.

Huawei Watch Fit, bir spor bilekliği kadar hafif

39 gram ağırlığındaki Huawei Watch Fit, bir spor bilekliği kadar hafif. Saat, kandaki oksijen, uyku ve stres koşullarındaki değişiklikleri takip etmek, 24 saat nabız ölçümü sağlamak HUAWEI TruSeen 4.0 teknolojisine sahip. Tüm veriler, kullanıcıların daha iyi ve daha sağlıklı yaşamlar sürmesine yardımcı olan fitness önerileri oluşturmak için analiz ediliyor.

Hızlı Egzersiz Animasyonlarını destekleyen ilk Huawei akıllı saati. 44 standart fitness rutinini (yağ yakma, omuz kası rahatlatma, vücut şekillendirme ve diğer rutinler dahil) 12 animasyonla gerçekleştirilen bu özellik, kullanıcıların bir an önce egzersiz yapmaları için hızlı ve kolay bir yol sağlıyor. Koşu meraklıları için özel olarak tasarlanmış 13 koşu sınıfı sunuyor. Koşu hızı, kullanıcıların egzersizlerini optimize etmelerine yardımcı olmak için gerçek zamanlı olarak sağlanan sonuçlarla bilimsel olarak analiz ediliyor. Akıllı saat, 96 egzersiz modu, dahili GPS ve 5 ATM su geçirmezlik özelliklerine de sahip.

Akıllı saat kompakt olmasına rağmen tipik senaryolarda 10 güne kadar pil süresi sunuyor. Huawei Watch Fit, Huawei’nin hızlı şarj teknolojisini de destekliyor. Beş dakikalık şarj, akıllı saati tüm gün kullanım için yeterli pil gücünü sağlıyor.

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