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Huawei Watch Fit Elegant duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

16.03.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Huawei Watch Fit Elegant duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Watch Fit ailesini, Huawei Watch Fit Elegant ile genişletti. Çinli teknoloji üreticisi, giyilebilir cihaz kategorisinde yer alan, akıllı saat ile akıllı bileklik arasında bir görünen sunan Watch Fit Elegant'ı duyurdu.

Huawei Watch Fit cihazını geçtiğimiz yaz duyurmuştu. Akıllı bilekliği andıran akıllı saat, dikdörtgen ekranıyla dikkat çekiyordu. Çinli akıllı telefon üreticisi, şimdi ise Watch Fit ailesini genişletti ve seriye yeni bir model ekledi. Bu modelin ismi Huawei Watch Fit Elegant.

HUAWEİ WATCH FİT ELEGANT ÖZELLİKLERİ

Huawei Watch Fit Elegant ile Huawei Watch Fit arasındaki farklardan biri çerçevede yer alıyor. Watch Fit Elegant, paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip. Ayrıca Watch Fit Elegant'ın kayış malzemesi, standart Huawei Watch Fit'te bulunan normal silikondan da farklı. Floroelastomerden imal edilen bu kayış, aktarıldığına göre ısıya, neme, yağa ve gerilmeye karşı daha dayanıklı bir yapıda.

Huawei Watch Fit Elegant

Watch Fit Elegant'ın özellikleri arasında ise standart model ile benzer özellikler bulunuyor. Akıllı saat dikdörtgen yapılı 1,64 inçlik AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Yan tarafta ise tek bir düğme yer alıyor. 12 günlük pil ömrü vadeden Watch Fit elegant, Kirin A1 yonga setine sahip. Ayrıca Elegant modelde yerleşik bir GPS sensörü, kalp atış hızı sensörü ve SpO2 sensörü var. Diğer özellikler arasında ise 96 egzersiz modu, bir mestruasyon izleyici ve Huawei TruSleep 2.0 uyku izleyicisi bulunuyor.

HUAWEİ WATCH FİT ELEGANT FİYATI

GSMArena'nın aktardığına göre, Huawei Watch Fit Elegant'ın fiyatı 110 pound olarak açıklandı. Akıllı saat 26 Mart'ta İngiltere'de piyasaya sürülecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Huawei
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