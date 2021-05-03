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Huawei Watch Fit Elegant Türkiye'de satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

03.05.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Watch Fit Elegant Türkiye'deki kullanıcılarla buluştu. Paslanmaz çelik gövdeye sahip olan Huawei Watch Fit Elegant'ın Türkiye fiyatı da açıklandı.

Huawei Watch Fit Elegant Türkiye'de satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei Watch Fit Elegant, Watch Fit ailesinin en yeni modeli olarak mart ayında duyurulmuştu. Akıllı saat ile akıllı bileklik arasında bir ürün olarak tarif edebileceğimiz Watch Fit Elegant, özelliklerinden çok tasarımıyla dikkat çekmişti. Huawei'nin bu yeni giyilebilir cihazını Türkiye'ye getirdi.

HUAWEI WATCH FIT ELEGANT'IN ÖZELLİKLERİ

Huawei Watch Fit Elegant'ın fiyatına geçmeden önce dilerseniz biraz özelliklerinden bahselim. 1.64 inç dikdörtgen AMOLED ekrana ve 280x456 HD çözünürlüğe sahip olan Watch Fit Elegant, paslanmaz çelik bir gövde ile geliyor. Ayrıca Watch Fit Elegant'ta Floroelastomerden imal edilmiş kayış bulunuyor. Huawei'nin aktardığına göre bu kayış, daha fazla dayanıklılık sunuyor. Cihaz, kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor, SpO2 seviyeleri çok düşük olduğunda uyarı veriyor.

Huawei Watch Fit Elegant

96 egzersiz modu sunan Watch Fit Elegant, pek çok akıllı saatte olduğu gibi saat yüzlerinin özelleştirmesine de imkan sağlıyor. Watch Fit Elegant, Huawei'nin aktardığına göre 10 gün pil ömrü sunuyor ve 5 dakikalık bir şarj ile tüm günü çıkartabiliyor.

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İŞTE HUAWEI WATCH FIT ELEGANT'IN FİYATI

Watch Fit Elegant'ın fiyatı 999 TL olarak belirlendi. Yeni model, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile Huawei online mağazası üzerinden satın alınabiliyor.

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akıllı saat Huawei Türkiye
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