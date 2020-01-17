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  4. HUAWEI Watch GT 2 42 mm serisi kadınların beğenisine sunuldu

HUAWEI Watch GT 2 42 mm serisi kadınların beğenisine sunuldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 21:53 | Son Güncelleme

Kadın kullanıcılara yönelik tasarlanan HUAWEI Watch GT 2 42mm, Elegant ve Classic olmak üzere iki modeliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Huawei Watch GT 2 42 mm gümüş ve roze altın kaplama kadran seçenekleriyle geliyor.

HUAWEI Watch GT 2 42 mm serisi kadınların beğenisine sunuldu

Yeni model, HUAWEI’nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile de uyumlu.

Spor

HUAWEI WATCH GT 2 42mm, sekiz açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor. Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün izlenmesini sağlıyor.

Sağlık

Sağlık takibinizi kolaylaştıran algoritmalardan faydalanan Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolayca yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızınızı, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek size kalp değerlerinizi hatırlatıyor. TruRelax özelliği kalp atış hızınızın değişkenliği üzerinden stres seviyenizi ölçüyor.

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TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitenizi değerlendiriyor. Size uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında, kalp atış hızınız spor modu haricinde 100 bpm’nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm’nin altındaysa da sizi uyarıyor.

Pil ömrü

Klasik modda, HUAWEI WATCH GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.

HUAWEI Watch GT 2 42mm Classic modeli 1499 TL, Elegant modeli ise 1599 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Huawei Huawei Watch GT 2 42mm

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