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Huawei Watch GT 2 Pro EKG modeli görücüye çıktı! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 10:43 | Son Güncelleme

Huawei Watch GT 2 Pro EKG modeli tanıtıldı. Bir süredir yolda olduğu söylenen Huawei Watch GT 2 Pro'nun EKG çekebilen versiyonu, standart Watch GT 2 Pro akıllı saatten biraz daha pahalı.

Huawei Watch GT 2 Pro EKG modeli görücüye çıktı! İşte fiyatı

Huawei Watch GT 2 Pro, geride bıraktığımız eylül ayında karşımıza çıkmıştı. Huawei'nin kablosuz şarj ile desteklediği yeni akıllı saati, bir EKG özelliğine ise sahip değildi. Apple Watch'a ve Samsung Galaxy Watch'a rakip olan Watch GT 2 Pro'nun EKG özelliğini bulundurmaması bir eksi olarak değerlendirilse de Huawei, Watch GT 2 Pro EKG modelini görücüye çıkartarak bu eksikliği doldurdu.

YENİ MODEL HUAWEİ WATCH GT 2 PRO EKG ÇEKEBİLİYOR

Huawei Watch GT 2 Pro EKG modelinin en önemli özelliği, adından da anlaşılabileceği üzere elektrokardiyografi yani EKG çekebilmesi. Böylece Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch'ta bulunan bu özellik Huawei Watch GT 2 Pro akıllı saatlere de taşınıyor. Ancak Huawei Watch GT 2 Pro ECG modeline sahip olabilmek için standart modele nazaran biraz daha fazla ücret ödemek gerekiyor.

Huawei Watch GT 2 Pro EKG

İŞTE EKG ÇEKEBİLEN WATCH GT 2 PRO'NUN FİYATI

Watch GT 2 Pro ECG (EKG) modelinin satış fiyatı 345 euro olarak belirlenmiş durumda. Standart Watch GT 2 Pro modelinin ise 300 euro'dan satışta olduğunu belirtelim. EKG çekebilen akılı saat Watch GT 2 Pro, şimdilik Çin'de satışa sunulacak. Akıllı saatin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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