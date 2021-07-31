Huawei Watch GT 2 Pro EKG ve Band 6 Pro akıllı saatlerini piyasaya sürdü

Huawei Watch GT 2 Pro ECG ve Huawei Band 6 Pro, öncülleri olan Watch GT 2 ve Band 6’nın geliştirilmiş versiyonlarıdır. Watch GT 2 Pro ECG, elektrokardiyogram ölçümlerini alan bir sensörle birlikte gelir ve Band 6 Pro, vücut ısısı sensörü. EKG kalp ölçümlerine ek olarak, Watch GT 2 Pro EKG, kan oksijen izleme, kalp atış hızı izleme, uyku ve stres seviyesi göstergeleri gibi önceki modelde bulunan sensörleri de korudu. 1.39 inç AMOLED ekrana, 100 egzersiz moduna sahiptir ve Huawei Lite OS ile birlikte gelir. Watch GT 2 Pro EKG, Sapphite kristal infüzyonlu cam korumasına ve titanyum çerçeveye sahip.

Huawei Band 6 Pro, daha büyük bir 1.47 inç AMOLED ekrana ve Watch GT 2 Pro ile aynı sensörlere sahip, ancak Band 6 Pro’da EKG sensörü olmayacak ve bunun yerine bir vücut sıcaklığı sensörü yer alıyor. Band 6 Pro, 96’ya kadar egzersiz moduna sahip. Ayrıca tam şarj ve orta düzeyde kullanımda 14 günlük pil ömrüne sahip olduğunu söyleyelim.

Watch GT 2 Pro EKG, 12 Ağustos’tan itibaren satışa sunulacak ve 478 dolardan fiyattan satışa sunulacak, Band 6 Pro ise 20 Ağustos’ta satışlar başladığında 70 dolar fiyattan satılacak. Daha pahalı Huawei Watch GT 2 Pro siyah tek renk seçeneğiyle geliyor.

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