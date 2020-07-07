HUAWEI WATCH GT 2 SERİSİ İLE ZAMANI KUSURSUZ YAŞAYIN!

WATCH GT 2 SERİSİ EN İYİ SPOR ARKADAŞINIZ OLMAYA ADAY
En son teknolojiyi kullanan Huawei Watch GT 2 Serisi, konu spor, egzersiz ve hatta dans etmek olduğunda en büyük yardımcınız. Zira Huawei Watch GT 2 Serisi, 85’i özel olmak üzere toplam 100 farklı egzersiz moduna sahip. GPS destekli modlar sayesinde tüm aktivitelerinizi, yaktığınız kalori, nabız seviyeniz ve adım sayısı gibi detaylarıda takip edebilirsiniz. Size kalan tek şey ise egzersiz modunda çalacak o güzel şarkılarınızdan birini seçmek. İşte bu kadar!
WATCH GT 2 SERİSİ İLE RAHAT NEFES ALIN: WATCH GT 2 SERİSİ İLE TAKİPTE KALIN
Kandaki oksijen oranı ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu konuda bünyesinde SpO2 ve bir kalp atış hızı izleme özelliklerini barındıran Huawei Watch GT 2 Serisi sizin yardımınıza koşuyor. Huawei Watch GT 2 Serisinin SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyesi ölçülebiliyor, kalp atış hızı sensörüyle de saniyeler içinde nabız ölçümü yapılabiliyor.
KALİTELİ UYKU İLE YAŞAM KALİTENİZİ ARTTIRIN
Ne kadar kesintisiz ve derin uyuduğunuzu biliyor musunuz? Bazen 7-8 saat uyuduğumuz zaman bile yataktan yorgun kalkarız. Uyku bize hiç yetmez. İşte bunun sebebi sizin fark etmeden aslında derin uyuyamıyor olmanızdır. HUAWEI TruSleepTM 2.0 ile HUAWEI WATCH GT 2 Serisi, size dinlenme önerileri sunarken 6 yaygın uyku türünü bilimsel olarak izleyebilir ve teşhis edebilir. Siz uyurken saatiniz kalp atışınızı izler, nefes alıp vermenizi analiz eder ve uyku kalitenizi puanlar.Bu sayede uykunuzu takip edebilir, kendinizi analiz edebilirsiniz.
ZAMANI BİTMEDEN YAŞAYIN
Huawei Watch GT 2 Serisi, 2 hafta şarja ihtiyaç duymayan pil ömrüyle sizi asla yarı yolda bırakmaz. Eşsiz teknolojisi sayesinde Huawei Watch GT 2 Serisi güç tüketimini otomatik olarak ayarlar ve daha uzun ömürlü bir pil için optimize eder. Zamanı kusursuz yaşamak tam da böyle bir şey!
Ünlü düşünür Seneca: ‘’ Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır.’’ demiştir. Siz de zamanı en iyi şekilde değerlendirmek ve mutlu olmak istiyorsanız, daha fazla beklemeden Huawei Watch GT 2 Serisi ile tanışın.