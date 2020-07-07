HUAWEI WATCH GT 2 SERİSİ İLE ZAMANI KUSURSUZ YAŞAYIN!

WATCH GT 2 SERİSİ EN İYİ SPOR ARKADAŞINIZ OLMAYA ADAY

En son teknolojiyi kullanan Huawei Watch GT 2 Serisi, konu spor, egzersiz ve hatta dans etmek olduğunda en büyük yardımcınız. Zira Huawei Watch GT 2 Serisi, 85’i özel olmak üzere toplam 100 farklı egzersiz moduna sahip. GPS destekli modlar sayesinde tüm aktivitelerinizi, yaktığınız kalori, nabız seviyeniz ve adım sayısı gibi detaylarıda takip edebilirsiniz. Size kalan tek şey ise egzersiz modunda çalacak o güzel şarkılarınızdan birini seçmek. İşte bu kadar!

WATCH GT 2 SERİSİ İLE RAHAT NEFES ALIN: WATCH GT 2 SERİSİ İLE TAKİPTE KALIN

Kandaki oksijen oranı ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu konuda bünyesinde SpO2 ve bir kalp atış hızı izleme özelliklerini barındıran Huawei Watch GT 2 Serisi sizin yardımınıza koşuyor. Huawei Watch GT 2 Serisinin SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyesi ölçülebiliyor, kalp atış hızı sensörüyle de saniyeler içinde nabız ölçümü yapılabiliyor.

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