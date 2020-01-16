Huawei Watch GT 2 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Huawei Watch GT 2'nin satış fiyatı

Huawei'nin yaptığı açıklamaya göre kadın kullanıcılara yönelik tasarlanan estetik görüntüsüyle beğeni toplayan Huawei Watch GT 2 42mm'nin gümüş ve roze altın kaplama kadran seçenekleri bulunuyor. Huawei'nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyum sağlıyor.

15 SPOR MODUNU DESTEKLİYOR



Spor modunda Huawei Watch GT 2 42mm, 8 açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve

kapalı salon sporu (yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor.

Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.

SAĞLIK TAKİBİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR



Sağlık takibini kolaylaştıran algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızını, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek kalp değerlerini kullanıcıya hatırlatıyor. TruRelax özelliği, kalp atış hızının değişkenliği üzerinden stres seviyesini ölçüyor.