Huawei Watch GT 2e duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei akıllı saat tarafında Huawei Watch GT 2 adıyla bir çözüm sunuyordu. Huawei Watch GT 2, özellikle stres ölçme gibi fonksiyonlarıyla dikkatleri çekmişti. Huawei, bugün düzenlediği Huawei P40 tanıtımında Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus akıllı telefonlarının dışında Huawei Watch GT 2 akıllı saatinin yeni bir versiyonunu daha duyurdu. Huawei Watch GT 2e Huawei tarafından resmen tanıtıldı.

HUAWEİ WATCH GT 2E ÖZELLİKLERİ

Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch GT 2'ye göre daha sportif bir tasarım anlayışına sahip. Bu anlamda Samsung Galaxy Watch Active ile oldukça benzer yapıda olan Huawei Watch GT 2e, ondan fazlasıyla ayrışıyor. Watch GT 2e, her şeyden önce AMOLED bir ekran ile gelmekte. Bu ekran 1,39 inç büyüklüğünde ve 454x454 piksel çözünürlüğünde. Bu ekranın hemen altında ise Kirin A1 işlemcisi, 16 MB RAM ve 4GB dahili depolama alanı bulunuyor. Akıllı saat, tüm bu donanımıyla dünyada bir ilk olarak kullanıcısının anlık olarak kan oksijen doygunluk seviyeleri (SpO2) ölçebiliyor. Bunun dışında Watch GT 2e, 100'den fazla egzersiz modunu da destekliyor.