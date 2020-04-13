Huawei Watch GT 2e Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei Watch GT 2e'nin Türkiye fiyatı

Huawei Watch GT 2e geçtiğimiz ay tanıtılan Huawei P40 serisi ile birlikte tanıtılmıştı. Etkinliğin diğer bir yıldızı olan Huawei Watch GT 2e, hem daha sportif tasarımı ile hem de sahip olduğu kandan oksijen ölçümü (SpO2) gibi özellikler ile öne çıkıyordu. Nitekim tanıtım sonrası birçok ülkede satışa sunulan akıllı saat, şimdi de ülkemizde satışa sunuldu.

HUAWEİ WATCH GT 2E TÜRKİYE'DE! İŞTE FİYATI

Huawei, yaptığı açıklama ile Huawei Watch GT 2e'yi Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Huawei'nin açıklamasına göre Watch GT 2e, Huawei Online Mağazası üzerinden satışa sunuldu. Grafit Siyahı, Kırmızı Lav ve Yeşil Nane olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan akıllı saat, 1199 TL'den satışta bulunuyor. Apple Watch Series 5'in 3.099 TL'den, Samsung Galaxy Watch Active 2'nin ise yaklaşık 1.500 TL'den satışta bulunduğunu düşünürsek Watch GT 2e'nin fiyatının oldukça uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Huawei Watch GT 2e'yi Huawei online mağazasından satın alacak tüketiciler Huawei'nin bazı kampanyalarından da yararlanabiliyor.

1 TL FARKLA POWERBANK FIRSATI

Huawei online mağazası üzerinden Huawei Watch GT 2e satın alacak tüketiciler, 19 Nisan'a kadar sadece 1 TL fark ödeyerek 10000 mAh kapasiteli Huawei Powerbank sahibi olabilecek. Fakat bu kampanya da stoklar sınırlı. Yani, elinizi çabuk tutmanız gerek. Bir Huawei Watch GT 2e sahibi olmak istiyorsanız buraya tıklayarak Huawei online mağazasına gidebilir, satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

